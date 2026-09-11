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Colón saldrá a jugar ante Godoy Cruz con casi todos los resultados puestos

Colón visitará a Godoy Cruz sabiendo qué hicieron sus principales competidores, lo que puede ser positivo y a la vez una presión extra

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 14:38hs
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Colón saldrá a jugar ante Godoy Cruz con casi todos los resultados puestos

Esta vez, Colón no tendrá que esperar al final de su partido para mirar la tabla. Cuando los jugadores pisen el césped del Feliciano Gambarte, el panorama de la zona A ya estará prácticamente dibujado. El Sabalero enfrentará este domingo, desde, las 16 a Godoy Cruz por la fecha 29 de la Primera Nacional.

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Llegará a Mendoza con una información que puede convertirse en un arma de doble filo: sabrá de antemano cuánto hicieron sus rivales directos y qué lugar ocupa antes de jugar. La situación llega en un momento particular. Colón viene de sufrir dos derrotas consecutivas y necesita recuperar terreno en una etapa del torneo donde cada punto comienza a tener un peso diferente. Ya no queda demasiado margen para dejar unidades en el camino.

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Por eso, los partidos que se disputen antes tendrán una incidencia especial. Un tropiezo de algún competidor puede abrirle una puerta al Sabalero y transformarse en una motivación extra. Pero si los resultados son favorables para los demás, el equipo de Iván Delfino saldrá a la cancha con una presión todavía mayor.

La pelea de arriba para Colón

Ferro se consolidó como el principal protagonista de la zona y el primer puesto aparece cada vez más lejos para Colón. Mientras las matemáticas mantengan esa posibilidad, el Sabalero seguirá mirando hacia arriba, aunque el objetivo inmediato pasa por recuperar el rumbo y asegurarse una buena posición pensando en el Reducido. El partido que quedará es el de Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn el lunes.

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En ese escenario, el duelo ante Godoy Cruz adquiere una importancia que excede los 90 minutos. Colón no solamente jugará contra el Tomba: también lo hará contra la tabla que encontrará cuando llegue la hora de salir a la cancha. Delfino tendrá que conseguir que esa información no se transforme en ansiedad. Porque conocer de antemano lo que pasó puede ser una ventaja si el equipo sabe utilizarlo a su favor.Después de dos golpes consecutivos, Colón necesita una reacción y esta vez tendrá algo que habitualmente no ocurre: antes de jugar, ya sabrá exactamente cuánto vale ganar.

Colón Godoy Cruz Primera Nacional
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