Esta vez, Colón no tendrá que esperar al final de su partido para mirar la tabla. Cuando los jugadores pisen el césped del Feliciano Gambarte, el panorama de la zona A ya estará prácticamente dibujado. El Sabalero enfrentará este domingo, desde, las 16 a Godoy Cruz por la fecha 29 de la Primera Nacional.
Colón saldrá a jugar ante Godoy Cruz con casi todos los resultados puestos
Colón visitará a Godoy Cruz sabiendo qué hicieron sus principales competidores, lo que puede ser positivo y a la vez una presión extra
Por Ovación
Llegará a Mendoza con una información que puede convertirse en un arma de doble filo: sabrá de antemano cuánto hicieron sus rivales directos y qué lugar ocupa antes de jugar. La situación llega en un momento particular. Colón viene de sufrir dos derrotas consecutivas y necesita recuperar terreno en una etapa del torneo donde cada punto comienza a tener un peso diferente. Ya no queda demasiado margen para dejar unidades en el camino.
• LEER MÁS: Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad
Por eso, los partidos que se disputen antes tendrán una incidencia especial. Un tropiezo de algún competidor puede abrirle una puerta al Sabalero y transformarse en una motivación extra. Pero si los resultados son favorables para los demás, el equipo de Iván Delfino saldrá a la cancha con una presión todavía mayor.
La pelea de arriba para Colón
Ferro se consolidó como el principal protagonista de la zona y el primer puesto aparece cada vez más lejos para Colón. Mientras las matemáticas mantengan esa posibilidad, el Sabalero seguirá mirando hacia arriba, aunque el objetivo inmediato pasa por recuperar el rumbo y asegurarse una buena posición pensando en el Reducido. El partido que quedará es el de Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn el lunes.
• LEER MÁS: Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco
En ese escenario, el duelo ante Godoy Cruz adquiere una importancia que excede los 90 minutos. Colón no solamente jugará contra el Tomba: también lo hará contra la tabla que encontrará cuando llegue la hora de salir a la cancha. Delfino tendrá que conseguir que esa información no se transforme en ansiedad. Porque conocer de antemano lo que pasó puede ser una ventaja si el equipo sabe utilizarlo a su favor.Después de dos golpes consecutivos, Colón necesita una reacción y esta vez tendrá algo que habitualmente no ocurre: antes de jugar, ya sabrá exactamente cuánto vale ganar.