Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia buscará la recuperación ante Talleres en el Gargantini

Independiente Rivadavia recibirá a Aldosivi, desde las 14.45, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026

12 de septiembre 2026 · 09:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Independiente Rivadavia buscará la recuperación ante Talleres en el Gargantini

En el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia recibirá a Aldosivi, desde las 14.45, por la novena fecha del Clausura 2026. La Lepra buscará recuperarse de la derrota ante River y volver a sumar de a tres para mantenerse entre los ocho mejores de la Zona B, mientras que el Tiburón llega con la necesidad de sumar en su lucha por escapar de la zona baja.

Independiente Rivadavia llega después de cortar una buena racha con la derrota 3-1 ante River en el Monumental. Antes de ese encuentro había vencido 3-1 a Racing y empatado 0-0 con Independiente.

Actualmente, la Lepra suma 11 puntos en el campeonato, y deberá ganar para seguir formando parte de los ocho que por ahora están clasificando a playoffs. En la Tabla Anual, se encuentra en el segundo puesto con 45 puntos, uno menos que el líder Argentinos Juniors.

Aldosivi, en cambio, llega en recuperación. En la última fecha derrotó 3-1 a Banfield, mientras que previamente había perdido 2-1 ante Argentinos Juniors y 3-1 frente a Unión. El equipo marplatense, con Javier Sanguinetti reemplazante de Israel Damonte como director técnico, busca volver a sumar para escapar de la zona baja de la tabla.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia y Aldosivi

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo o Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández o Fabricio Sartori, Álex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Mateo Vales; Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Hora: 14.45.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia Aldosivi Clausura
Noticias relacionadas
Colapinto brilló en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España.

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

gerometta: es un partido especial ante colon por la historia que tengo en union

Gerometta: "Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión"

shelton le gano a tiafoe y jugara la final del us open ante zverev

Shelton le ganó a Tiafoe y jugará la final del US Open ante Zverev

 La nadadora de Unión, Janna Ubait, destacó la importancia del Centro Acuático de Rosario.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: La nueva infraestructura acuática impulsará el futuro de la natación

Lo último

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Último Momento
Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Gerometta: Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión

Gerometta: "Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión"

Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa en Colastiné Sur

Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa en Colastiné Sur

Ovación
Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Las Panteras ganaron en Brasil y clasificaron al Mundial y al Panamericano 2027

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Colapinto se lució en Madrid y largará noveno en el Gran Premio de España

Santa Fe comienza a disfrutar de los XIII° Juegos Suramericanos

Santa Fe comienza a disfrutar de los XIII° Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: La nueva infraestructura acuática impulsará el futuro de la natación

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: La nueva infraestructura acuática impulsará el futuro de la natación

Gerometta: Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión

Gerometta: "Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión"

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe