Independiente Rivadavia buscará la recuperación ante Talleres en el Gargantini

Independiente Rivadavia recibirá a Aldosivi, desde las 14.45, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026

En el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia recibirá a Aldosivi, desde las 14.45, por la novena fecha del Clausura 2026. La Lepra buscará recuperarse de la derrota ante River y volver a sumar de a tres para mantenerse entre los ocho mejores de la Zona B, mientras que el Tiburón llega con la necesidad de sumar en su lucha por escapar de la zona baja.

Independiente Rivadavia llega después de cortar una buena racha con la derrota 3-1 ante River en el Monumental. Antes de ese encuentro había vencido 3-1 a Racing y empatado 0-0 con Independiente.

Actualmente, la Lepra suma 11 puntos en el campeonato, y deberá ganar para seguir formando parte de los ocho que por ahora están clasificando a playoffs. En la Tabla Anual, se encuentra en el segundo puesto con 45 puntos, uno menos que el líder Argentinos Juniors.

Aldosivi, en cambio, llega en recuperación. En la última fecha derrotó 3-1 a Banfield, mientras que previamente había perdido 2-1 ante Argentinos Juniors y 3-1 frente a Unión. El equipo marplatense, con Javier Sanguinetti reemplazante de Israel Damonte como director técnico, busca volver a sumar para escapar de la zona baja de la tabla.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia y Aldosivi

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo o Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández o Fabricio Sartori, Álex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Mateo Vales; Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Hora: 14.45.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Bautista Gargantini.