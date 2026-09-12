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Comedores escolares: aumentaron las partidas mientras crece la demanda de alimentos en Santa Fe

Desde septiembre, el comedor escolar recibirá $1.502 por estudiante y la copa de leche $626. La actualización incorpora una suba del 9,3% y coincide con advertencias de las cooperadoras por un aumento en la cantidad de raciones solicitadas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

12 de septiembre 2026 · 08:56hs
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Partidas actualizadas. El Ministerio de Educación de Santa Fe fijó nuevos montos para comedores escolares y copa de leche.

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Partidas actualizadas. El Ministerio de Educación de Santa Fe fijó nuevos montos para comedores escolares y copa de leche.

El Ministerio de Educación de Santa Fe actualizó los montos destinados a la alimentación escolar en toda la provincia. La medida quedó establecida mediante la Resolución N.º 2348, firmada este jueves 10 de septiembre por el ministro José Goity.

A partir de esta actualización, las instituciones recibirán $1.502 por cada estudiante que asista al comedor escolar y $626 por cada alumno o alumna que reciba la copa de leche.

El ajuste se realizó tomando como referencia la evolución de los precios y representa un incremento de $276 por cada ración de comedor y de $115 por cada copa de leche respecto de los valores establecidos a comienzos de año.

El aumento se calculó con el IPC provincial

Según la resolución, para determinar los nuevos valores se tomó la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe entre marzo y julio de 2026, informada por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

Ese indicador registró una suba acumulada del 9,3% durante el período utilizado para actualizar las partidas.

LEER MÁS: Comedores escolares bajo presión: aumentó casi 10% la demanda y advierten que algunos chicos llegan "descompuestos de hambre"

La modificación se encuentra contemplada por la Ley Provincial N.º 13.960, que establece revisiones periódicas de los fondos destinados a la alimentación escolar en los meses de abril, agosto y diciembre.

Casi 500.000 estudiantes reciben la copa de leche

La política de alimentación escolar alcanza a una parte significativa del sistema educativo santafesino.

De los más de 5.000 establecimientos educativos que funcionan en la provincia, alrededor de 2.000 ofrecen copa de leche y casi 900 cuentan con servicio de comedor, además de las cocinas centralizadas.

En total, se estima que cerca de 500.000 niños, niñas y adolescentes reciben la copa de leche, mientras que aproximadamente 200.000 estudiantes acceden a una ración de comida a través de los comedores escolares.

Cooperadoras advierten que aumentan los pedidos

La actualización de los fondos se produce mientras la Federación de Cooperadores Escolares advierte sobre un crecimiento de la demanda alimentaria dentro de las escuelas.

Según plantearon, aumentó la cantidad de raciones solicitadas y comenzaron a registrarse pedidos para habilitar nuevos servicios de copa de leche y comedores en establecimientos que hasta ahora no contaban con ellos.

El escenario plantea un doble desafío para el sistema educativo: por un lado, sostener el poder de compra de las partidas frente al aumento de los costos; por otro, responder a una mayor cantidad de estudiantes que recurren a la alimentación escolar.

Con la nueva actualización, la Provincia busca acompañar el incremento de los precios, mientras las cooperadoras reclaman ampliar la capacidad de los servicios allí donde la demanda ya supera la oferta disponible.

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