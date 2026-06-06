Dura derrota de Capibaras en el cierre de la fase regular del Súper Rugby Américas

La franquicia tucumana venció por 42 a 15 a los litoraleños y aseguró su pasaje a la próxima etapa de la competencia. Capibaras jugará frente a Pampas una de las semis el viernes 12 en el CASI

Tarucas jugó un partidazo, venció a Capibaras XV 42-15 y se metió en semifinales.

La despedida de la temporada 2026 no pudo ser mejor para Tarucas. La franquicia del NOA goleó 42-15 a Capibaras en la Caldera del Parque en la última fecha del Súper Rugby Américas y selló su clasificación a semifinales. Ante un estadio colmado, el equipo dirigido por Álvaro Galindo salió a comerse la cancha. Capibaras ya había logrado el pasaje a las semifinales, y el próximo viernes 12 a las 21.15 en cancha del CASI se medirá en dicha instancia con Pampas.

Tarucas jugó un gran partido, le ganó a Capibaras por 42-15 y se quedó con el cuarto boleto a semifinales del Súper Rugby Américas. Los dirigidos por Álvaro Galindo serán los rivales de Dogos XV el próximo viernes, a las 19. La franquicia tucumana estaba en la obligación de ganar para meterse entre los cuatro mejores del torneo y con, quizá su mejor desempeño en el certamen, anuló a su par del Litoral y logró su objetivo.

El compromiso tuvo un desarrollo muy disputado desde los primeros minutos, entre los locales, que buscaban meterse en las semifinales, y los litoraleños, que ya tenían asegurado su pasaje a la próxima etapa de la competencia.Hasta que Tarucas logró abrir el marcador. Facundo Cardozo impuso toda su potencia para zambullirse en el ingoal de los del Litoral. Capibaras XV reaccionó y llegó al try por intermedio de Franco Rossetto, la conquista fue anulada por Tomás Bertazza debido a un knock on previo.

Antes del descanso, una ráfaga de los tucumanos comenzó a inclinar la balanza a su favor: Stefano Ferro y Tomás Elizalde apoyaron los tries que establecieron el parcial de 21-3.

En el complemento, la tónica se mantuvo y quien dispuso de la posesión de la ovalada fue el local. Sin embargo, la sólida defensa de Capibaras XV le impidió ampliar diferencias durante varios minutos.

Recién a los 19', tras una nueva conquista territorial generada desde un line, Tomás Dande encontró los espacios para apoyar el try que además le otorgó el punto bonus ofensivo a Tarucas.

image La franquicia litoraleña tuvo una actuación deficiente aunque ya estaba clasificado a semifinales.

Lejos de conformarse, los naranjas aprovecharon el envión anímico y golpearon nuevamente apenas dos minutos después. Rodrigo Navarro capitalizó una buena acción colectiva para apoyar bajo los palos y, con una nueva conversión de Stefano Ferro, comenzó a sentenciar la historia en Tucumán.

La situación se volvió todavía más compleja para la visita cuando Enzo Avaca vio la tarjeta amarilla a los 26 minutos. Tarucas no desperdició la oportunidad y amplió aún más la diferencia gracias al try de José Calderoni Zenteno, nuevamente convertido por Ferro. En el tramo final, y pese a jugar con dos hombres menos tras la amonestación de Juan Bautista Baronio, Capibaras XV encontró algo de premio a su esfuerzo mediante Lautaro Cipriani y Juan Ignacio Rodríguez.

Síntesis

Tarucas 42- Capibaras 15

Tarucas: Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Francisco Moreno; Luciano Asevedo e Ignacio Marquieguez; Cardozo, Agustín Sarelli y Thiago Sbrocco; Estanislao Pregot y Ferro; Tomás Vanni, Pedro Coll, Orlando, Mateo Pasquini; y Tomás Elizalde. Luego ingresaron: José Calderoni Zenteno, Benjamín Farías Cerioni, Rodrigo Navarro, Joaquín Aguilar, Santiago Melitón Heredia, Tomás Dande, Matías Sauze e Ignacio Cerrutti.

Capibaras: Diego Correa, Martín Vaca e Ignacio Orsetti; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Jerónimo Gómez Vara, Felipe Villagrán e Ignacio Gandini (capitán); Juan Lovel e Ignacio Dogliani; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Franco Rossetti y Tomás Sigura. Luego ingresaron: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Enzo Avaca, Ignacio Gallo, Bautista Grenón, Lautaro Cipriani, Juan Bautista Baronio y Alejo Sugasti.

Primer tiempo: 13’ Try de Facundo Cardozo convertido por Stefano Ferro (T), 32’ Penal de Ignacio Dogliani (C), 36’ Try de Stefano Ferro convertido por él mismo (T), 38’ Try de Tomás Elizalde convertido por Stefano Ferro (T).

Segundo tiempo: 19’ Try de Tomás Dande convertido por Stefano Ferro (T), 21’ Try de Rodrigo Navarro convertido por Stefano Ferro (T), 27’ Try de José Calderoni Zenteno convertido por Stefano Ferro (T), 30’ Try de Lautaro Cipriani (C), 36’ Try de Juan Ignacio Rodríguez convertido por Bruno Heit (C).

image Las semifinales las animarán Dogos con Tarucas y Pampas con Capibaras.

Resultado final: Tarucas 42 – 15 Capibaras XV.

Amonestados: PT. 27’ Diego Correa (C). ST. 26’ Enzo Avaca (C), 30’ Juan Bautista Baronio (C), 34’ José Calderoni Zenteno (T).

Árbitro: Tomás Bertazza.

Estadio: Héctor "Gallo" Cabrera, Tucumán Lawn Tennis.

-Resultados fecha 14

Peñarol 14-Pampas 46

Dogos XV 48-Yacaré 20

Tarucas 42-Capibaras 15

Selknam vs. Cobras (sábado 6/6)

-Posiciones: Dogos XV 61, Pampas 54, Capibaras 47, Tarucas 44, Selknam 36, Peñarol 34, Yacaré XV 13 y Cobras 11.

-Semifinales viernes 12/6:

Dogos vs. Tarucas (19, en Córdoba Athlétic)

Pampas vs. Capibaras (21.15, en el CASI).