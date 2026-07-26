Llevaban un carro de supermercado con bolsas de cemento y una puerta: recuperaron materiales robados a la escuela "Nueva Esperanza"

Tres hombres de 28, 29 y 32 años fueron aprehendidos en la esquina de Avenida Gorriti y Pasaje Dusso por efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería. Tras cruzar datos con el Comando Radioeléctrico, se confirmó que los elementos habían sido sustraídos del depósito de obra de la institución educativa.

Esta mañana de domingo, oficiales de Infantería del Cuerpo Guardia de Infantería CGI realizaban tareas de patrullaje preventivo en la intersección de Avenida Gorriti y Pasaje Dusso, en barrio Nueva Pompeya, cuando interceptaron a tres hombres que se desplazaban a pie empujando un carro de supermercado .

Al realizar el chequeo correspondiente, los oficiales de Infantería constataron que transportaban cuatro bolsas de cemento, dos baldes, una mochila de inodoro y una puerta plegable de PVC. En ese instante, se sumó en apoyo una unidad del Comando Radioeléctrico, cuyos oficiales advirtieron que dichos materiales coincidían con los denunciados días atrás como sustraídos en la escuela "Nueva Esperanza".

Robo a la "Nueva Esperanza"

Tras verificar el establecimiento educativo, los oficiales constataron daños en un depósito de obra. Luego de comunicarse con las autoridades del colegio y el encargado de la obra, estos se hicieron presentes e identificaron los elementos como de su propiedad. Los tres hombres aprehendidos, de 29, 32 y 28 años, fueron trasladados y alojados en la Comisaría8° de Guadalupe, y secuestraron los materiales recuperados, trasladando las actuaciones a la Comisaría 8ª.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó que los aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.

El fiscal ordenó, además, las diligencias de rigor: la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.