El ciclo de Medrán en Colón quedó en duda luego de perder el invicto en Santa Fe

Por primera vez, el ciclo de Ezequiel Medrán está en discusión por parte de la dirigencia de Colón, después de la decepcionante actuación ante Chaco For Ever

La caída del domingo encendió las alarmas en Colón . La derrota 1-0 frente a Chaco For Ever , último de la Zona A, no solo significó perder una oportunidad clave en la pelea por los primeros puestos, sino que también dejó al ciclo de Ezequiel Medrán atravesando su momento más delicado.

El golpe tuvo varios condimentos que profundizaron el malestar. Colón perdió su invicto como local, sufrió su segunda derrota consecutiva y volvió a mostrar una versión futbolística que generó preocupación entre los hinchas. Un escenario que no pasó inadvertido para la dirigencia, que por primera vez comenzó a poner bajo análisis la continuidad del entrenador.

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La derrota ante el conjunto chaqueño cayó fuerte puertas adentro. La expectativa era aprovechar la caída de Ferro para acercarse a la cima de la Zona A, pero el equipo no respondió y dejó escapar una oportunidad inmejorable. El resultado, sumado al rendimiento colectivo y al clima de disconformidad que se instaló en el Brigadier López, abrió un interrogante sobre el futuro inmediato del cuerpo técnico.

Medrán está por primera vez bajo la lupa por la directiva de Colón.

El ciclo de Medrán, en jaque por primera vez por la dirigencia de Colón

Pese al momento complejo, Medrán se mostró firme en conferencia de prensa. Aseguró sentirse con fuerzas para continuar y dejó en claro que mantiene la convicción de sostener el proyecto.

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Sin embargo, la realidad indica que su continuidad quedó bajo la lupa. La dirigencia analizará los pasos a seguir en las próximas horas, en un contexto donde las decisiones pueden tomarse con el partido todavía caliente y con la presión de un equipo que necesita reaccionar rápidamente para no alejarse de la pelea por el ascenso.

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El futuro de Medrán, que hasta hace pocos días parecía tener respaldo, ahora atraviesa un momento de incertidumbre. Las próximas horas serán determinantes para conocer si Colón apuesta por la continuidad del proceso o si decide dar un giro antes de que la situación se complique aún más.