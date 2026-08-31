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Los Andes quiere ponerle fin a la racha negativa ante Acassuso

Los Andes atraviesa un momento delicado y tendrá a Sergio Benet como DT interino. Recibirá a Acassuso desde las 19, por la fecha 27 de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 09:19hs
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Los Andes quiere ponerle fin a la racha negativa ante Acassuso

@clublosandes

Los Andes afrontará este lunes una prueba importante en Lomas de Zamora, donde intentará cortar una serie de cuatro derrotas consecutivas cuando reciba a Acassuso, por la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Eduardo Gallardón, con arbitraje de Jorge Broggi y transmisión de LPF Play.

El presente del Milrayitas es preocupante. La derrota por 1-0 frente a Chaco For Ever, en Resistencia, profundizó una crisis que ya había provocado la salida de Leonardo Lemos. Ahora, Sergio Benet asumirá de manera interina con la misión de recuperar rápidamente al equipo.

Los Andes suma 33 puntos y ocupa el décimo lugar, por lo que actualmente se encuentra fuera de la zona de Reducido. Un triunfo ante Acassuso le permitiría volver a acercarse al objetivo de meterse entre los equipos que pelearán por el segundo ascenso.

Cambios obligados en Los Andes

Benet no tendrá a disposición a varios futbolistas que venían teniendo participación. Mauricio Asenjo todavía debe cumplir una fecha de suspensión, mientras que Daniel Franco fue expulsado y Gabriel Cañete llegó al límite de amonestaciones.

Ante este panorama, Brian Leizza ingresará en la defensa por Franco, mientras que Sergio Ortiz ocupará el lugar de Cañete en la mitad de la cancha.

De esta manera, Los Andes saldría al campo con Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Brian Leizza, Peter Martínez Grance; Franco Rodríguez, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro, Facundo Echeverría; Matías González y Franco Tisera.

Del otro lado estará un Acassuso que intentará aprovechar el delicado momento del dueño de casa. Para Los Andes, en cambio, el desafío será claro: volver a ganar, recuperar confianza y no quedar demasiado lejos de la pelea por el Reducido.

Los Andes Acassuso Primera Nacional
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