El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Atlético de Madrid, con Julián Álvarez como titular, visitará a Deportivo La Coruña, desde las 17, por los octavos de final de la Copa del Rey.
Por Ovación
13 de enero 2026 · 10:26hs
El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el Estadio Abanca-Riazor, y se podrá seguir en vivo por Flow Sports.
Probables formaciones de Deportivo de La Coruña vs Atlético de Madrid
La Coruña: Álvaro Fernández; Adrià Altimira, Arnau Comas, Lucas Noubi, Giacomo Quagliata; Diego Villares, Mario Soriano; Yeremay Hernández, David Mella, Stoichkov, Luismi Cruz.
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Conor Gallagher; Giuliano Simeone, Álex Baena, Alexander Sorloth, Julián Álvarez.