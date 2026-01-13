El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Madrid

Atlético de Madrid, con Julián Álvarez como titular, visitará a Deportivo La Coruña, desde las 17, por los octavos de final de la Copa del Rey.

13 de enero 2026 · 10:26hs
El Atlético de Madrid de Julián Álvarez visita este martes al RC Deportivo de La Coruña, en el marco de los octavos de final de la Copa del Rey.

El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el Estadio Abanca-Riazor, y se podrá seguir en vivo por Flow Sports.

Probables formaciones de Deportivo de La Coruña vs Atlético de Madrid

La Coruña: Álvaro Fernández; Adrià Altimira, Arnau Comas, Lucas Noubi, Giacomo Quagliata; Diego Villares, Mario Soriano; Yeremay Hernández, David Mella, Stoichkov, Luismi Cruz.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Conor Gallagher; Giuliano Simeone, Álex Baena, Alexander Sorloth, Julián Álvarez.

