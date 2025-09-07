Uno Santa Fe | Ovación | Daniel Ricciardo

El australiano Daniel Ricciardo anunció su retiro del automovilismo

El australiano Daniel Ricciardo participó en la Fórmula 1 entre 2011 y 2024, obtuvo ocho victorias.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2025 · 08:55hs
El australiano Daniel Ricciardo anunció su retiro del automovilismo

AP

El australiano Daniel Ricciardo confirmó su retiro del automovilismo deportivo a sus 35 años, e hizo oficial su adiós a las carreras en una emotiva carta con la que se presentó como nuevo embajador de Ford Racing.

El 22 de septiembre se cumplirá un año de la despedida de Ricciardo de la Fórmula 1: en el Gran Premio de Singapur de la temporada pasada, el australiano -cuando integraba el equipo RB- puso fin a su carrera deportiva, aunque todavía no lo había confirmado oficialmente.

A principios de julio, en un evento de karting en Reino Unido, Ricciardo admitió ante los medios que estaba retirado, y que disfrutaba de la vida.

"Aunque mis días como piloto quedaron atrás, mi amor por cualquier cosa que tenga cuatro ruedas siempre estará ahí y por eso estoy muy orgulloso de unirme a Ford para ser embajador global de Ford Racing. Trabajaré con ellos de cerca y me centraré específicamente en la marca Raptor y en todo lo que se genera con los clientes de Ford", señaló Ricciardo en su carta.

El paso de Ricciardo por la Fórmula 1

De esta manera, Ricciardo puso fin así a su trayectoria en el automovilismo, marcada por ocho triunfos en Fórmula 1. Casualmente, cuando la categoría reina está corriendo en Monza, escenario de su última victoria hace cuatro años, es cuando llegó el anuncio.

"¿Por qué ahora y por qué yo? Cuando decidí que era hora de retirarme, pensé durante mucho tiempo sobre encontrar el camino más auténtico para seguir conectado al mundo del automovilismo. Para mí, correr siempre fue una diversión, me hizo feliz y pude crear recuerdos que estarán en mi memoria para siempre", concluyó Ricciardo.

El ahora expiloto participó en la máxima categoría del automovilismo desde 2011 y corrió para las escuderías Toro Rosso, Red Bull, Aston Martin, Renault, McLaren, Alpha Tauri y Racing Bulls (RB).

Daniel Ricciardo Fórmula 1 Ford
