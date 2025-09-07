Uno Santa Fe | Ovación | Valentín Perrone

Valentín Perrone protagonizó una buena remontada y terminó 10° en el GP de Cataluña

Valentín Perrone tuvo uan buen atarea en el GP de Cataluña, mientras que en MotoGP el 1-2 lo hicieron los hermanos Marc y Alex Márquez.

7 de septiembre 2025 · 10:42hs
El piloto argentino Valentín Perrone (KTM) protagonizó una buena remontada en el Gran Premio de Cataluña de Moto 3 y terminó en la décima posición para sumar seis puntos.

El triunfo quedó en manos del español Ángel Piqueras (KTM), mientras que el podio lo completaron su compatriota José Antonio Rueda (KTM) y el japonés Taiyo Furusato (Honda).

Perrone había llegado a esta carrera como uno de los candidatos, luego del segundo puesto obtenido en el GP de Hungría, donde perdió en una definición milimétrica frente al español Máximo Quiles (KTM). Además, en las prácticas libres del viernes había registrado el mejor tiempo, por lo que se ilusionaba con sumar al menos un nuevo podio. Sin embargo, tuvo una floja actuación en la clasificación, por lo que debió largar en la decimoquinta posición.

De todas maneras, en la carrera el argentino redondeó una actuación muy prolija para finalizar en la decima posición y así terminar sumando seis puntos.

El argentino está teniendo una gran temporada debut en la categoría, donde comenzó con tres descalificaciones, aunque pudo sumar puntos en las últimas 12 fechas.

En lo que respecta al campeonato de Moto 3, que tiene de cómodo líder al español Rueda, Perrone cayó tres posiciones, hasta el décimo lugar.

La próxima fecha del campeonato será el fin de semana que viene, en el GP de San Marino.

Alex Márquez se recuperó tras la caída del sábado y logró la victoria en MotoGP

El español Alex Márquez (Ducati) se recuperó luego de la insólita caída en la sprint de este sábado para quedarse con el triunfo en la carrera principal del GP de Cataluña de MotoGP. El podio lo completaron su hermano Marc (Ducati), quien tiene casi todo liquidado para un nuevo título y el italiano Enea Bastianini (KTM).

Este fue el segundo triunfo en un Gran Premio para el menor de los Márquez, quien está cómodo en la segunda posición del campeonato pero muy lejos de su hermano, quien le saca 182 puntos, con siete fechas por disputar.

Esta segunda posición le permite a Marc Márquez acercarse aún más a su séptimo título en MotoGP, que sería el primero para él desde el 2019.

