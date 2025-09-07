CRAI cayó en un final cerrado ante GER y complicó su panorama en el Regional del Litoral

CRAI perdió frente a GER por 19-17, por la fecha 14 del Top 9 del Regional del Litoral. En tanto que Santa Fe RC tuvo jornada de descanso.

El 25° Torneo Regional del Litoral entró en una etapa decisiva y, en el desarrollo de la fecha 14 del Top 9, los equipos santafesinos quedaron con panoramas distintos de cara a lo que viene. CRAI estuvo muy cerca, pero terminó perdiendo ante GER; en tanto que Santa Fe RC quedó libre.

Por un lado, CRAI estuvo muy cerca de dar el golpe pero terminó cayendo ajustadamente frente a GER por 19-17 , resultado que lo mantiene en la parte baja de la tabla con 23 unidades. Aún con un partido pendiente, el Gitano deberá sumar fuerte en lo que queda si quiere aspirar a escalar posiciones en la recta final.

En tanto, Santa Fe RC quedó libre y se mantiene expectante en la mitad de la tabla con 32 puntos, lo que le permite soñar con dar pelea en las próximas jornadas. La próxima fecha será clave, ya que el Tricolor recibirá nada menos que a CRAI en un duelo directo entre los representantes de la capital santafesina.

Jockey de Rosario, incontenible en la punta del Torneo Regional del Litoral

Mientras tanto, la parte alta de la tabla sigue comandada por Jockey de Rosario, que con 55 puntos es sólido líder y ya tiene asegurado su lugar en semifinales junto a Universitario de Rosario. Detrás aparecen Estudiantes de Paraná (46), Duendes (38) y el propio GER (37), todos en plena disputa por los puestos de privilegio.

El fixture marca que la fecha 15 se jugará el próximo 13 de septiembre con un atractivo menú: Estudiantes-Rowing, Duendes-Jockey de Villa Teresa, GER-Jockey de Rosario y, en Santa Fe, el clásico capitalino entre Santa Fe RC y CRAI, con Old Resian quedando libre.

El Regional del Litoral entra en la cuenta regresiva y para los equipos santafesinos será tiempo de dar un plus: CRAI para recuperarse y salir del fondo, y Santa Fe RC para sostener su ilusión de meterse en la pelea grande.