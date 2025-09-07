Uno Santa Fe | Ovación | CRAI

CRAI cayó en un final cerrado ante GER y complicó su panorama en el Regional del Litoral

CRAI perdió frente a GER por 19-17, por la fecha 14 del Top 9 del Regional del Litoral. En tanto que Santa Fe RC tuvo jornada de descanso.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2025 · 09:31hs
CRAI cayó en un final cerrado ante GER y complicó su panorama en el Regional del Litoral

foto gentileza Después del Try.

El 25° Torneo Regional del Litoral entró en una etapa decisiva y, en el desarrollo de la fecha 14 del Top 9, los equipos santafesinos quedaron con panoramas distintos de cara a lo que viene. CRAI estuvo muy cerca, pero terminó perdiendo ante GER; en tanto que Santa Fe RC quedó libre.

Por un lado, CRAI estuvo muy cerca de dar el golpe pero terminó cayendo ajustadamente frente a GER por 19-17, resultado que lo mantiene en la parte baja de la tabla con 23 unidades. Aún con un partido pendiente, el Gitano deberá sumar fuerte en lo que queda si quiere aspirar a escalar posiciones en la recta final.

En tanto, Santa Fe RC quedó libre y se mantiene expectante en la mitad de la tabla con 32 puntos, lo que le permite soñar con dar pelea en las próximas jornadas. La próxima fecha será clave, ya que el Tricolor recibirá nada menos que a CRAI en un duelo directo entre los representantes de la capital santafesina.

Jockey de Rosario, incontenible en la punta del Torneo Regional del Litoral

Mientras tanto, la parte alta de la tabla sigue comandada por Jockey de Rosario, que con 55 puntos es sólido líder y ya tiene asegurado su lugar en semifinales junto a Universitario de Rosario. Detrás aparecen Estudiantes de Paraná (46), Duendes (38) y el propio GER (37), todos en plena disputa por los puestos de privilegio.

El fixture marca que la fecha 15 se jugará el próximo 13 de septiembre con un atractivo menú: Estudiantes-Rowing, Duendes-Jockey de Villa Teresa, GER-Jockey de Rosario y, en Santa Fe, el clásico capitalino entre Santa Fe RC y CRAI, con Old Resian quedando libre.

El Regional del Litoral entra en la cuenta regresiva y para los equipos santafesinos será tiempo de dar un plus: CRAI para recuperarse y salir del fondo, y Santa Fe RC para sostener su ilusión de meterse en la pelea grande.

CRAI GER Regional
Noticias relacionadas
colapinto, molesto tras el gp de italia: la carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

verstappen domina en monza y gana el gp de italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

otra decepcionante actuacion de franco colapinto en el gp de italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

el partido del morbo: delfino frente a colon, un regreso cargado de expectativas

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

Lo último

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Último Momento
Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Ovación
Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional