Colapinto terminó decimoséptimo en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto largó en el puesto 17 en el Gran Premio de Monza y concluyó de igual manera. En la última vuelta lo pasó Pierre Gasly.

Franco Colapinto volvió a tener una carrera para el olvido en Monza: el piloto argentino finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

El pilarense había largado desde la posición 17, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly , pero tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin) terminó momentáneamente último, en el puesto 18.

En la recta final del Gran Premio no pudo superar a Gasly ni al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y así cruzó la meta en la misma posición desde la que había partido: 17.º.

"Fantastico! Well done, mate"



Max and GP celebrate over the radio #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/BfwmH5iVqA — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

En lo más alto de la tabla, Max Verstappen (Red Bull) se llevó la victoria en Monza, seguido por los dos McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.

