Colapinto terminó decimoséptimo en el Gran Premio de Italia

7 de septiembre 2025 · 11:40hs
Franco Colapinto volvió a tener una carrera para el olvido en Monza: el piloto argentino finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

El pilarense había largado desde la posición 17, por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin) terminó momentáneamente último, en el puesto 18.

En la recta final del Gran Premio no pudo superar a Gasly ni al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y así cruzó la meta en la misma posición desde la que había partido: 17.º.

En lo más alto de la tabla, Max Verstappen (Red Bull) se llevó la victoria en Monza, seguido por los dos McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.

Así está la Copa de Pilotos

PIASTRI

