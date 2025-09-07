Uno Santa Fe | Ovación | Verstappen

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Max Verstappen ganó con autoridad en Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se celebró en Monza. Lo ecoltaron Lando Norris y Oscar Piatri.

7 de septiembre 2025 · 11:48hs
Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Max Verstappen, piloto de Red Bull, se impuso con autoridad en el Gran Premio de Italia 2025, la decimosexta carrera de la temporada de la Fórmula 1, celebrada en el histórico circuito de Monza. Desde el inicio, Verstappen tomó la delantera y sacó amplia ventaja sobre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio.

El neerlandés demostró su poderío y consistencia, manteniendo el ritmo a lo largo de las vueltas y superando a sus rivales con claridad. Tras la bandera a cuadros, Norris cruzó la meta a 19.207 segundos de Verstappen, mientras que Piastri llegó a 21.351 segundos.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en el 17° lugar, mientras que su compañero Pierre Gasly cerró en la 16ª posición, sumando puntos valiosos para el equipo pero lejos del protagonismo de la carrera.

El top 10 del GP de Italia quedó conformado de la siguiente manera:

  • Max Verstappen (Red Bull)

  • Lando Norris (McLaren) +19.207

  • Oscar Piastri (McLaren) +21.351

  • Charles Leclerc (Ferrari) +25.624

  • George Russell (Mercedes) +32.881

  • Lewis Hamilton (Ferrari) +37.449

  • Alex Albon (Williams) +50.537

  • Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +58.484

  • Kimi Antonelli (Mercedes) +59.762

  • Isack Hadjar (Racing Bulls) +63.891

Completaron la carrera Carlos Sainz, Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Laim Lawson, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Lance Stroll, mientras que Fernando Alonso y Nico Hulkenberg se vieron obligados a abandonar.

Con este resultado, Verstappen consolida su liderazgo en el campeonato, mientras que los pilotos argentinos buscan seguir sumando experiencia y mejorar su rendimiento en lo que resta de la temporada.

