La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

El Estudiantes de Río Cuarto de Iván Delfino llega fortalecido al final de la temporada y al duelo ante Colón, a quien visitará este lunes en el Brigadier López.

7 de septiembre 2025 · 10:34hs
La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

El Estudiantes de Iván Delfino encara con confianza su próximo compromiso por la fecha 30 de la Primera Nacional, cuando visite el lunes a las 19 a Colón en el estadio “Cementerio de los Elefantes”. El partido, que finalmente será transmitido por TYC Sports Play, contará con el arbitraje de Pablo Giménez, asistido por Ramón Ortiz y Joaquín Badano, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

El equipo de Río Cuarto llega al encuentro consolidado entre los mejores de la zona. Con 50 puntos, ocupa el cuarto lugar, a cuatro unidades del líder Gimnasia de Jujuy (54) y detrás de Gimnasia de Mendoza (53). La racha positiva se mantiene tras la victoria frente a Temperley en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, su tercera consecutiva, consolidando la confianza en el trabajo del cuerpo técnico.

Estudiantes (RC), fortalecido al cierre de la temporada

Por el lado de Estudiantes, Delfino mantiene la calma y la convicción que lo caracterizan. “Este equipo está para pelear cosas realmente importantes”, afirmó el entrenador, destacando la importancia de la preparación táctica y el análisis minucioso de cada rival. La meta es clara: seguir sumando para pelear por la cima de la Zona B sin perder la concentración ni caer en la desesperación.

Con ambos equipos conscientes de lo que está en juego, el cruce entre Colón y Estudiantes de Río Cuarto promete ser un encuentro de intensidad máxima, donde la experiencia de Delfino y la urgencia de Medrán se enfrentarán en la cancha.

