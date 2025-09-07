La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

El Estudiantes de Río Cuarto de Iván Delfino llega fortalecido al final de la temporada y al duelo ante Colón, a quien visitará este lunes en el Brigadier López.

El Estudiantes de Iván Delfino encara con confianza su próximo compromiso por la fecha 30 de la Primera Nacional , cuando visite el lunes a las 19 a Colón en el estadio “Cementerio de los Elefantes”. El partido, que finalmente será transmitido por TYC Sports Play , contará con el arbitraje de Pablo Giménez , asistido por Ramón Ortiz y Joaquín Badano, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

El equipo de Río Cuarto llega al encuentro consolidado entre los mejores de la zona. Con 50 puntos , ocupa el cuarto lugar, a cuatro unidades del líder Gimnasia de Jujuy (54) y detrás de Gimnasia de Mendoza (53) . La racha positiva se mantiene tras la victoria frente a Temperley en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, su tercera consecutiva , consolidando la confianza en el trabajo del cuerpo técnico.

Estudiantes (RC), fortalecido al cierre de la temporada

Por el lado de Estudiantes, Delfino mantiene la calma y la convicción que lo caracterizan. “Este equipo está para pelear cosas realmente importantes”, afirmó el entrenador, destacando la importancia de la preparación táctica y el análisis minucioso de cada rival. La meta es clara: seguir sumando para pelear por la cima de la Zona B sin perder la concentración ni caer en la desesperación.

Con ambos equipos conscientes de lo que está en juego, el cruce entre Colón y Estudiantes de Río Cuarto promete ser un encuentro de intensidad máxima, donde la experiencia de Delfino y la urgencia de Medrán se enfrentarán en la cancha.