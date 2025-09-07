Uno Santa Fe | Ovación | Colón

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

Mientras Colón buscará sellar su permanencia, el Estudiantes (RC) de Iván Delfino, ex-DT sabalero, intentará afirmarse en Reducido.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2025 · 11:02hs
El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

Este lunes, el Brigadier López se prepara para vivir un partido cargado de morbo y emociones: Colón recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, con la particularidad de que volverá a la cancha Iván Delfino, el primer DT de la gestión de Víctor Godano. Delfino fue quien condujo a Colón en su mejor momento desde el descenso a la Primera Nacional, y su regreso como visitante genera un clima especial entre los hinchas sabaleros.

LEER MÁS: Todo listo: Colón resolvió adelantar las elecciones para el 30 de noviembre

La salida de Delfino generó debate en su momento. Muchos sectores consideraron un error la decisión de prescindir de su trabajo, que culminó tras un bajón futbolístico y la primera derrota como local ante Mitre de Santiago del Estero, dirigido por Mario Sciacqua. Aquel partido nunca evidenció que el ciclo de Delfino estuviera terminado, y la salida del entrenador quedó marcada por la discusión entre rendimiento y expectativas.

La revancha de Delfino

En la primera rueda, Delfino ya había podido tomar cierta “revancha” con la victoria de Estudiantes sobre Colón en Río Cuarto, pero ahora regresará al Brigadier López con un equipo fortalecido y motivado. Con un presupuesto notablemente menor al de Colón, Estudiantes llega al final de la temporada en zona de Reducido y con la ilusión intacta de pelear por el segundo ascenso a la Primera División.

LEER MÁS: Un cambio por línea, la apuesta de Ezequiel Medrán en Colón

Para Colón, el partido representa una prueba de carácter. El Sabalero buscará afirmarse en su estadio y mejorar la imagen de la temporada, mientras los ojos estarán puestos en Delfino y su equipo, que ha mostrado solidez y crecimiento durante el torneo.

El choque promete ser mucho más que un partido de la fecha 30 de la Primera Nacional: será un reencuentro con la historia reciente de Colón, un duelo de estrategia y ambiciones, y un partido donde el morbo y la expectativa se sienten desde las tribunas hasta el banco de suplentes.

Colón Delfino Estudiantes
Noticias relacionadas
la confianza del estudiantes (rc) de delfino para visitar a colon

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

un cambio por linea, la apuesta de ezequiel medran en colon

Un cambio por línea, la apuesta de Ezequiel Medrán en Colón

colon, con un cambio por linea para recibir a estudiantes (rc)

Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

por que jose vignatti no estaria dispuesto a ser candidato a presidente de colon

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Lo último

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Último Momento
Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Ovación
Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional