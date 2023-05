El DT de Australia se emociona con enfrentar a Argentina

El amistoso aún no fue confirmado oficialmente, pero la prensa australiana informó que las negociaciones entre ambas partes para jugar el partido en el Estadio Olímpico de Pekín están avanzadas en lo que sería el desquite del partido jugado entre ambos equipos en octavos de final del Mundial de Qatar 2022, que ganó Argentina 2-1.

"Sería fantástico. Se me pone la piel de gallina pensando en esa posibilidad. Sería fabuloso poderse enfrentar a los actuales campeones del mundo", declaró Arnold en la web oficial de la liga australiana (A-Leagues).

En entrenador agregó "No hay mejor manera de probar a los jugadores que haciéndoles jugar contra un rival top, porque cuando se enfrentan a un adversario inferior, no aprenden mucho. Me gustan este tipo de partidos duros, ante quipos que nos lleven al límite y que los llevemos al límite".

Arnold reveló que habló con el seleccionador argentino Lionel Scaloni en Qatar la semana pasada, antes del sorteo para la edición 2024 de la Copa Asia: "Vino hacia mí, me dio un abrazo y me dijo que habían apreciado mucho el encuentro contra nosotros".

Según el técnico de los oceánicos, Scaloni le dijo que "Australia fue el rival más duro de todos en el Mundial y que le había gustado mucho la manera cómo jugamos y la actitud y el coraje de los jugadores. Fue muy elogioso hacia nosotros".