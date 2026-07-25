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Colón y un doble desafío por cumplir: volver a ganar y extender el invicto como local

Colón recibirá este domingo a Chaco For Ever tratando de sumar un triunfo y a la vez prolongar la racha positiva en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

25 de julio 2026 · 18:18hs
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Colón suma 12 partidos invicto en condición de local.

Prensa Colón

Colón suma 12 partidos invicto en condición de local.

Nadie puede desconocer la obligación que tiene Colón de volver al triunfo cuando este domingo desde las 15.30 reciba a Chaco For Ever en el Brigadier López.

Luego de la derrota ante Ferro, el elenco rojinegro no tiene margen de error y en consecuencia tiene que sumar los tres puntos para intentar achicar la diferencia con el Verdolaga.

La racha que Colón buscará extender como local

Pero además, porque recibirá a un equipo que marcha último en la Zona A y que en la previa parece ser un rival accesible para retomar la senda de triunfos.

Así las cosas, Colón tiene por delante un doble desafío, el primero de ellos es ganar y el segundo es extender el invicto en condición de local.

Y es que el Sabalero no pierde en Santa Fe desde el 8 de septiembre del 2025, cuando cayó 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Luego de ese cotejo, Colón disputó 12 partidos con siete victorias y cinco empates.

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La racha arrancó el año pasado con el empate 0-0 ante Deportivo Morón y el triunfo 1-0 contra Defensores Unidos. Y en este 2026, el Sabalero disputó 10 partidos como local, con seis victorias y cuatro empates.

Las victorias fueron ante: Deportivo Madryn 2-1, Acassuso 1-0, San Miguel 3-0, Racing de Córdoba 1-0, All Boys 3-2 y la última contra Central Norte 4-0.

En tanto que el Rojinegro igualó 1-1 con Ferro, 0-0 ante Godoy Cruz, 1-1 contra Mitre de Santiago del Estero y 0-0 ante Ciudad Bolívar.

Colón local Desafío
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