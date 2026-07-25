Uno Santa Fe | Policiales | Aguará Guazú

Rescataron un aguará guazú que apareció en el patio de una vivienda de Recreo

El ejemplar fue rescatado durante la madrugada de este sábado por efectivos de la Policía Ecológica. No presentaba lesiones, fue trasladado a la Base Ecológica y quedó a disposición del área de Fauna para su evaluación

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de julio 2026 · 19:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El animal fue rescatado por personal policial esta madrugada de una vivienda en la ciudad de Recreo

gentileza

El animal fue rescatado por personal policial esta madrugada de una vivienda en la ciudad de Recreo

La Policía Ecológica intervino durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Recreo tras el hallazgo de un aguará guazú en una vivienda particular ubicada sobre calle John Kennedy al 1100.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se inició luego de que personal de coordinación de la 5.ª Zona comisionara a los efectivos por la presencia del animal silvestre en el inmueble.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que se trataba de un aguará guazú de gran tamaño, que no presentaba lesiones visibles. Con la autorización verbal de la propietaria de la vivienda, una mujer de 74 años, el personal ingresó al domicilio y realizó el rescate mediante maniobras no invasivas para evitar generar estrés o poner en riesgo al ejemplar.

Posteriormente, el animal fue colocado en una jaula especialmente acondicionada para su traslado hacia la Base Ecológica, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se definan las acciones a seguir.

Intervino el área de Fauna

Tras concretar el rescate, los efectivos dieron intervención al personal del área de Fauna, que quedó a cargo de evaluar el estado del ejemplar y determinar el procedimiento correspondiente para su cuidado y eventual reinserción en su hábitat natural.

Finalmente, la Policía Ecológica informó la culminación del operativo a la Central de Emergencias 911. El procedimiento permitió preservar la integridad del aguará guazú, una especie protegida en Argentina, y garantizar la seguridad de los vecinos de la zona.

¿Qué es el aguará guazú?

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) es el cánido más grande de Sudamérica y está catalogado como una especie protegida debido a la pérdida de su hábitat y otras amenazas. En la provincia de Santa Fe es habitual que, de manera ocasional, algunos ejemplares sean vistos en zonas periurbanas o rurales, especialmente cuando se desplazan en busca de alimento o refugio.

• LEER MÁS: Histórica liberación de fauna silvestre en Santa Fe: devuelven a su hábitat a un oso hormiguero gigante y un aguará guazú

Aguará Guazú Recreo vivienda
Noticias relacionadas
Santo Tomé: la PDI allanó una casa y hallan elementos probatorios en una causa de violencia de género

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

Vivimos enrejados: la angustia de los vecinos de Bº Guadalupe Oeste tras el disparo a una repartidora

"Vivimos enrejados": la angustia de los vecinos de barrio Guadalupe Oeste tras el disparo y robo a una repartidora

Un hombre se atrincheró en una vivienda de barrio Candioti con su familia

Tensión en barrio Candioti Sur: un hombre se atrincheró durante más de una hora junto con su familia

Lo último

Las dos variantes obligadas que tendría Colón para recibir a Chaco For Ever

Las dos variantes obligadas que tendría Colón para recibir a Chaco For Ever

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos que asistirá a las escuelas de Santa Fe en situaciones críticas

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos que asistirá a las escuelas de Santa Fe en situaciones críticas

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

Último Momento
Las dos variantes obligadas que tendría Colón para recibir a Chaco For Ever

Las dos variantes obligadas que tendría Colón para recibir a Chaco For Ever

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos que asistirá a las escuelas de Santa Fe en situaciones críticas

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos que asistirá a las escuelas de Santa Fe en situaciones críticas

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

Una científica del Conicet en Santa Fe desarrolló una tecnología que permite obtener dos cosechas con una sola siembra

Una científica del Conicet en Santa Fe desarrolló una tecnología que permite obtener dos cosechas con una sola siembra

Dos detenidos por intento de robo en la casa de Daniel Scioli

Dos detenidos por intento de robo en la casa de Daniel Scioli

Ovación
La primera aparición pública de Messi tras la final del Mundial: fue a ver un partido de Primera C

La primera aparición pública de Messi tras la final del Mundial: fue a ver un partido de Primera C

La bronca de Colapinto tras la clasificación en el GP de Hungría: Creo que estaba para más

La bronca de Colapinto tras la clasificación en el GP de Hungría: "Creo que estaba para más"

Franco Colapinto largará 13° y Lando Norris hizo la pole en el GP de Hungría

Franco Colapinto largará 13° y Lando Norris hizo la pole en el GP de Hungría

Newells venció a Talleres y Sampaoli debutó con el pie izquierdo

Newell's venció a Talleres y Sampaoli debutó con el pie izquierdo

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Tigre y sumó su segunda victoria en el año

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Tigre y sumó su segunda victoria en el año

Policiales
Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escaparon de un control en la Ruta 1 y fueron detenidos tras una persecución que terminó en barrio El Pozo

Escenario
Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición