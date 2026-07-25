Rescataron un aguará guazú que apareció en el patio de una vivienda de Recreo

El ejemplar fue rescatado durante la madrugada de este sábado por efectivos de la Policía Ecológica. No presentaba lesiones, fue trasladado a la Base Ecológica y quedó a disposición del área de Fauna para su evaluación

El animal fue rescatado por personal policial esta madrugada de una vivienda en la ciudad de Recreo

La Policía Ecológica intervino durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Recreo tras el hallazgo de un aguará guazú en una vivienda particular ubicada sobre calle John Kennedy al 1100 .

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se inició luego de que personal de coordinación de la 5.ª Zona comisionara a los efectivos por la presencia del animal silvestre en el inmueble.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que se trataba de un aguará guazú de gran tamaño, que no presentaba lesiones visibles. Con la autorización verbal de la propietaria de la vivienda, una mujer de 74 años, el personal ingresó al domicilio y realizó el rescate mediante maniobras no invasivas para evitar generar estrés o poner en riesgo al ejemplar.

Posteriormente, el animal fue colocado en una jaula especialmente acondicionada para su traslado hacia la Base Ecológica, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se definan las acciones a seguir.

Intervino el área de Fauna

Tras concretar el rescate, los efectivos dieron intervención al personal del área de Fauna, que quedó a cargo de evaluar el estado del ejemplar y determinar el procedimiento correspondiente para su cuidado y eventual reinserción en su hábitat natural.

Finalmente, la Policía Ecológica informó la culminación del operativo a la Central de Emergencias 911. El procedimiento permitió preservar la integridad del aguará guazú, una especie protegida en Argentina, y garantizar la seguridad de los vecinos de la zona.

¿Qué es el aguará guazú?

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) es el cánido más grande de Sudamérica y está catalogado como una especie protegida debido a la pérdida de su hábitat y otras amenazas. En la provincia de Santa Fe es habitual que, de manera ocasional, algunos ejemplares sean vistos en zonas periurbanas o rurales, especialmente cuando se desplazan en busca de alimento o refugio.

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