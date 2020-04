El fanático de Colón que busca la vacuna para el coronavirus

Un médico fanático de Colón está trabajando en el exterior en busca de la vacuna para el coronavirus. Habló de su fanatismo por el Sabalero y del peligro de las 'fake news' en un contexto donde es necesario estar bien informado.

El oriundo de Santa Fe dialogó con el medio Sin Mordaza y tiene una historia particular: es hincha del Sabalero, está en el exterior y es uno de los que está buscando la cura contra el COVID-19. Actualmente trabaja para una compañía multinacional de investigación.

Más allá del coronavirus, se hizo un tiempo para hablar de su amado Colón: "Siempre que puedo y no estoy de viaje por trabajo o conferencias los miro a los partidos. La única excepción fue la última Sudamericana que no los miré por cábala… y mal no nos fue (ríe)".

En cuanto a la final contra Independiente del Valle, expresó: "Todavía siento que fue el partido más extraño que vi en muchos años, hubo muchísimos factores que afectaron el flujo del juego".

Por último, se refirió a las complicaciones del COVID-19 y las noticias falsas que rondan alrededor: "La aparición del coronavirus en un contexto de accesos casi sin límites a redes sociales e internet hacen que la información real se oculte bajo las denominadas 'fake news'. La gente está asustada y la realidad es que enfrentamos dos pandemias. Tenemos el coronavirus y por otro lado, la sobredosis o mala información. Esto lleva a que la gente no tenga las herramientas necesarias para saber lo que está pasando y lo que vendrá".

Fuente: Doble Amarilla