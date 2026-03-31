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Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

El 13 y 14 de abril Conmebol llevará a cabo en Luque, Perú, el seminario del fútbol sudamericano con inscripción gratuita para modalidad virtual.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 10:12hs
Nery Pumpido será uno de los expositores en el Seminario que realizará Conmebol

Nery Pumpido será uno de los expositores en el Seminario que realizará Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), a través de su Dirección de Desarrollo, presenta el Seminario del Fútbol Sudamericano, un espacio de formación y reflexión que busca convertirse en el mayor encuentro abierto de aprendizaje del fútbol en la región.

El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de abril, de manera presencial en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, y también en modalidad virtual, con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de CONMEBOL. El encuentro está dirigido a entrenadores, dirigentes, formadores, coordinadores de clubes, responsables de desarrollo juvenil, periodistas, analistas y estudiantes.

La participación virtual es gratuita, con inscripción previa en Amautta Eventos. Los asistentes registrados recibirán certificación oficial de participación, reforzando el valor académico y profesional de la experiencia.

Durante dos jornadas intensivas, el seminario ofrecerá:

-Metodologías de entrenamiento.

-Estudios de caso reales.

-Testimonios de entrenadores activos.

-Tendencias e innovación en el fútbol.

-Herramientas para el desarrollo de talento joven.

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La agenda contará con referentes de primer nivel como Mauro Silva, Gerardo Pelusso, Marcelo Broli, Claudio Vivas, Martín Tocalli y Nery Pumpido, además de paneles con jugadores y especialistas del sector.

Con esta iniciativa, CONMEBOL reafirma su compromiso con el crecimiento integral del fútbol sudamericano, apostando por la formación, la innovación y el intercambio de conocimiento. Las personas interesadas pueden registrarse aquíÍ: https://amauttaeventos.com/seminario-CONMEBOL-evolucion

Disertación Martes 14 de abril:

-Nery Pumpido (Conmebol): Un deportista con mentalidad de crecimiento.

-Osvaldo Pangrazio (Conmebol): La prevención para mejorar lesiones donde estamos y hacia dónde vamos.

-Enrique Cáceres (Conmebol): Las designaciones y preparación de un árbitro.

-Diego Caballero (Conmebol): Proceso de homologación de licencias.

-Graciela Garay (Conmebol): Integridad en el fútbol.

-Pablo Nigro (Conmebol): Salud mental en el deporte.

-Mauricio Marques (Conmebol): Formador de formadores.

-Israel Teoldo (Brasil): Análisis cognitivo del juego.

-Sandra Rossi (Argentina): Neurociencia aplicada al deporte: mente de alto rendimiento.

-Carlos Tabares (Colombia): La preparación física en la etapa de formación.

Conmebol fútbol Perú
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