La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), a través de su Dirección de Desarrollo, presenta el Seminario del Fútbol Sudamericano, un espacio de formación y reflexión que busca convertirse en el mayor encuentro abierto de aprendizaje del fútbol en la región.
Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes
El 13 y 14 de abril Conmebol llevará a cabo en Luque, Perú, el seminario del fútbol sudamericano con inscripción gratuita para modalidad virtual.
Por Ovación
El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de abril, de manera presencial en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, y también en modalidad virtual, con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de CONMEBOL. El encuentro está dirigido a entrenadores, dirigentes, formadores, coordinadores de clubes, responsables de desarrollo juvenil, periodistas, analistas y estudiantes.
La participación virtual es gratuita, con inscripción previa en Amautta Eventos. Los asistentes registrados recibirán certificación oficial de participación, reforzando el valor académico y profesional de la experiencia.
Durante dos jornadas intensivas, el seminario ofrecerá:
-Metodologías de entrenamiento.
-Estudios de caso reales.
-Testimonios de entrenadores activos.
-Tendencias e innovación en el fútbol.
-Herramientas para el desarrollo de talento joven.
La agenda contará con referentes de primer nivel como Mauro Silva, Gerardo Pelusso, Marcelo Broli, Claudio Vivas, Martín Tocalli y Nery Pumpido, además de paneles con jugadores y especialistas del sector.
Con esta iniciativa, CONMEBOL reafirma su compromiso con el crecimiento integral del fútbol sudamericano, apostando por la formación, la innovación y el intercambio de conocimiento. Las personas interesadas pueden registrarse aquíÍ: https://amauttaeventos.com/seminario-CONMEBOL-evolucion
Disertación Martes 14 de abril:
-Nery Pumpido (Conmebol): Un deportista con mentalidad de crecimiento.
-Osvaldo Pangrazio (Conmebol): La prevención para mejorar lesiones donde estamos y hacia dónde vamos.
-Enrique Cáceres (Conmebol): Las designaciones y preparación de un árbitro.
-Diego Caballero (Conmebol): Proceso de homologación de licencias.
-Graciela Garay (Conmebol): Integridad en el fútbol.
-Pablo Nigro (Conmebol): Salud mental en el deporte.
-Mauricio Marques (Conmebol): Formador de formadores.
-Israel Teoldo (Brasil): Análisis cognitivo del juego.
-Sandra Rossi (Argentina): Neurociencia aplicada al deporte: mente de alto rendimiento.
-Carlos Tabares (Colombia): La preparación física en la etapa de formación.