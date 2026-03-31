Capibaras cayó ante Dogos y sumó la segunda derrota consecutiva

En cancha de Córdoba Athlétic, la franquicia cordobesa Dogos XV se impuso a Capibaras XV por 29 a 24, en el cierre de la sexta fecha del Súper Rugby Américas.

Dogos XV se llevó un partido ajustado ante Capibaras XV por 29-24, con este encuentro se cerró la fecha 6 del Super Rugby Américas. La franquicia litoraleña perdió en el duelo ante la escuadra cordobesa, por lo que sumó la tercera derrota en la competición, y la segunda consecutiva, teniendo en cuenta que en la quinta jornada había caído frente a Selknam en Santiago de Chile por 27 a 17.

El próximo compromiso de los conducidos por Nicolás Galatro está previsto para el lunes 13 de abril frente a Tarucas de Tucumán en el Hipódromo de Rosario.

Capibaras volvió a perder en el Súper Rugby Américas

Con una victoria 2924 en cancha de Córdoba Athlétic, ubicada en barrio Jardín Espinosa, la franquicia cordobesa se afirma en lo más alto de la tabla en un clásico del centro vibrante. Dogos XV se quedó con un duelo clave de la sexta fecha del Súper Rugby Américas al imponerse frente a Capibaras XV, consolidándose en la cima de la competencia continental con un rendimiento muy sólido.

Dogos XV, dirigido por su entrenador Diego Ghiglione, logró imponer su ritmo ofensivo en momentos clave y controló la ventaja hasta el final, imponiéndose por cinco puntos en un resultado que refleja la paridad del certamen. El elenco conducido por Nicolás Galatro volvió a repetir malas decisiones, siempre apostando a jugadores rosarinos, que no siempre generan el resultado esperado.

El triunfo tiene un peso especial para los locales: no solo mantiene a Dogos XV en la primera posición de la tabla de posiciones, sino que también reafirma la fortaleza de su localía. Este enfrentamiento también representa uno de los clásicos emergentes del rugby argentino profesional: la rivalidad entre Córdoba y el Litoral no solo se juega en los clubes tradicionales, sino ahora en el escenario continental del Súper Rugby Américas.

Fue el paranaense Bruno Heit quien adelantó en el marcador a Capibaras, tras una gran patada hacia los palos a los 8 minutos de juego. Pero Dogos respondió con un try a los 15' mediante Juan Greising Revol, mientras que Julián Hernández falló la conversión (5-3).

image Capibaras sufrió la tercera derrota en el Súper Rugby Américas tras caer ante Dogos XV.

Hernández tuvo revancha y con un penal estiró el marcador (8-3). Después hubo que esperar hasta los 33 minutos para que el elenco cordobés vuelva a lastimar con el ensayo de Facundo Pueyrredón y la conversión de Mateo Soler para poner el 15-3 con el que se terminó el primer tiempo. Dogos siguió con cierto dominio de las acciones y luego de un error en el line de Capibaras, llegó nuevamente al in goal a través de Luciano Avaca, que sumando a la conversión de Hernández puso las cosas 22-3.

Con un jugador más, la franquicia del Litoral reaccionó e Ignacio Palillo apoyó la pelota en el in goal a pura potencia. Luego, Juan Bautista Baronio se encargó de la conversión para sumar los dos puntos extra y acortar la distancia (22-10).

Era el momento de Capibaras, que con el try del apertura Ignacio Dogliani y la conversión de Baronio se puso a tiro en el marcador (22-17). Pero Dogos volvió a tomar las riendas del encuentro y facturó nuevamente a través de Mateo Soler, quien apoyó a toda velocidad el cuatro try de la noche. Luego, Facundo Rodríguez se encargó de la conversión (29-17).

En el cierre del pleito, Ignacio Landini apoyó en el ingoal y descontó en el marcador, sumando además un bonus defensivo para su equipo a pesar de la derrota. La conquista fue convertida nuevamente por Baronio para cerrar el 29-24.

Síntesis: Dogos 29-Capibaras 24

Dogos XV: 1- Nicolás Revol Pitt, 2- Juan Greising Revol, 3- Octavio Filippa, 4- Abraham Elías, 5- Enzo Ocampo, 6- Lautaro Simes, 7- Valentín Cabral (C), 8- Genaro Fissore, 9- Nicolás Viola, 10- Julián Hernández, 11- Luciano Avaca, 12- Faustino Sanchez Valarolo, 13- Facundo Pueyrredón, 14- Mateo Soler, 15- Mateo Sánchez. Luego ingresaron: 16- Ramiro Iglesias, 17- Francisco Aguirre, 18- Galo Fernández, 19- Lucio Willington, 20- Gastón Garayzabal, 21- Genaro Podestá, 22- Facundo Rodríguez, 23- Mauricio Kember.

Capibaras XV: 1- Diego Correa, 2- Bernardo Lis, 3- Enzo Avaca, 4- Lorenzo Colidio, 5- Lucas Bur, 6- Ignacio Gandini (C), 7- Felipe Villagrán, 8- Basilio Cañas, 9- Juan Lovell, 10- Ignacio Dogliani, 11- Franco Rossetto, 12- Benjamín Ordiz, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani, 15- Francisco Lluch. Luego ingresaron: 16- Manuel Cuneo, 17- Ignacio Palillo, 18- Ignacio Orsetti, 19- Bautista Benavides, 20- Jerónimo Gómez Vara, 21- Ignacio Zabella, 22- Juan Bautista Baronio, 23- Guido Chesini.

Primer tiempo: 7' Penal de Bruno Heit (C), 12' Try de Juan Greising Revol (D), 30' Penal de Julián Hernández (D), 33' Try de Facundo Pueyrredón, convertido por Mateo Soler (D).

Segundo tiempo: 16' Try de Luciano Avaca, convertido por Julián Hernández (D), 24' Try de Ignacio Palillo, convertido por Juan Bautista Baronio (C), 32' Try de Ignacio Dogliani, convertido por Juan Bautista Baronio (C), 36' Try de Mateo Soler, convertido por Facundo Rodríguez (D), 43' Try de Ignacio Gandini, convertido por Juan Bautista Baronio (C).

Amonestados: PT 29' Enzo Avaca (C), ST 21' Nicolás Revol Pitt (D), 40' Lautaro Simes (C)

Cancha: Córdoba Athletic Club

Árbitro: Tomás Bertazza