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CRAI ya conoce su camino en el Torneo del Interior B

La Unión Argentina de Rugby confirmó la conformación de las zonas y el fixture que tendrá el Torneo del Interior B que tendrá a CRAI como protagonista.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 09:20hs
CRAI debutará el sábado 25 de abril ante Paraná Rowing Club en el Torneo del Interior B.

Gentileza Tres Comunicación Estratégica

CRAI debutará el sábado 25 de abril ante Paraná Rowing Club en el Torneo del Interior B.

Este último fin de semana, se disputaron las Reválidas del Torneo del Interior B. Ya con los últimos cuatro cupos definidos para el certamen, la Unión Argentina de Rugby (UAR) sorteó en las últimas horas las zonas y el fixture del segundo torneo más importante del rugby del interior argentino.

Con un solo equipo santafesino, la primera fecha se disputará el sábado 25 de abril. El TdI B tendrá su segunda ventana el 30 de mayo, y la tercera el 27 de junio, fecha para la que los equipos ya recuperarían a los jugadores afectados al Súper Rugby Américas. Los cuartos de final se jugarán el 25 de julio y las semifinales la semana siguiente, el 1° de agosto. La final, en tanto, será el 12 de septiembre. Dos semanas después, el 26, se jugarán las Reválidas.

CRAI, el único representante de la Unión Santafesina de Rugby, compartirá la Zona 1 junto a Cardenales, Natación y Gimnasia, ambos de Tucumán, y el Paraná Rowing Club, mientras que en la Zona 2, la conforman Universitario de San Juan, Tucumán Lawn Tennis, Mar del Plata Club y Sporting de Mar del Plata. En la Zona 3 fueron ubicados Sociedad Sportiva de Bahía Blanca, Liceo de Mendoza, Los Tordos de Mendoza y Huirapuca de Tucumán. En la Zona 4 están Tigres RC, Palermo Bajo, Universitario de Tucumán y Jockey Club de Villa María.

Los Gitanos debutarán el sábado 25 de abril, cuando deban visitar al Paraná Rowing Club en la Tortuguita, mientras que en la segunda jornada, prevista para el 30 de mayo, CRAI, recibirá a Cardenales de Tucumán en la autopista. El tercer capítulo, previsto para el 27 de junio, los conducidos por Carlos Martín Matozzo visitarán a Natación y Gimnasia en la provincia de Tucumán.

En la primera fecha, también se disputarán Universitario de San Juan con Tucumán Lawn Tennis y Mar del Plata Club con Sporting de Mar del Plata en la Zona 1, mientras que por la Zona 2, lo harán Sociedad Sportiva de Bahía Blanca con Liceo de Mendoza y Los Tordos de Mendoza con Huirapuca. En la Zona 4 se medirán Tigres RC de Salta con Palermo Bajo de Córdoba y Universitario de Tucumán con Jockey Club de Villa María.

La escuadra de la autopista viene de debutar en el 26° Torneo Regional del Litoral frente a Duendes de Rosario en condición de local por 18 a 17, y en la próxima fecha jugará frente al Jockey Club de Rosario en Fisherton el próximo sábado 11 de abril. En relación a la Copa Santa Fe organizada por la USR, los Gitanos vencieron a Querandí RC por 62 a 3, mientras que en la divisional reserva, fue triunfo por 57 a 0. En la segunda fecha, pautada para el sábado 25 de abril, visitará a Santa Fe Rugby en Sauce Viejo.

-Torneo del Interior B -

-Programación 1° fecha (25/4):

Cardenales RC vs. Natación y Gimnasia

Paraná Rowing vs.CRAI

Universitario de San Juan vs. Tucumán Lawn Tennis

Mar del Plata Club vs. IPR Sporting

Sociedad Sportiva vs. Liceo RC

Los Tordos vs. Huirapuca RC

Tigres RC vs. Palermo Bajo

Universitario de Tucumán vs. Jockey Villa María

CRAI Torneo del Interior Rugby
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