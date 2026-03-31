Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: "No sabe que su mejor amigo falleció"

El testimonio de la tía de Felipe, el alumno herido en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal e internado en el hospital Alassia, revela el delicado estado emocional del adolescente tras la tragedia

San Cristóbal atraviesa horas de profunda conmoción tras el trágico episodio ocurrido en la Escuela Mariano Moreno , donde murió Ian Cabrera y resultó herido su amigo Felipe. En ese contexto, la tía del adolescente brindó un testimonio clave sobre el estado del chico y lo ocurrido.

La mujer confirmó que Felipe se encuentra lúcido y bajo atención médica en el hospital Alassia luego de haber sido trasladado desde Rafaela . “Pudo hablar con personal de seguridad y con las enfermeras . En todo momento estuvo consciente”, aseguró. Sin embargo, remarcó la delicada situación emocional que atraviesa el adolescente: “No sabe que su mejor amigo falleció. No podemos decirle nada por ahora” , reiteró.

Según explicó, el joven permanece aislado, sin acceso a celular ni televisión, como parte de las medidas para resguardar su estado psicológico. La familia espera la llegada de su padre para poder acompañarlo en este difícil momento.

ian cabrera

Perdigones

En relación a las heridas, detalló que Felipe presenta lesiones principalmente en el rostro, producto de un impacto recibido de frente. De acuerdo a los relatos, el disparo ocurrió en medio de una escena de caos dentro de la institución. “Se escucharon gritos, todos corrían. Cuando él se da vuelta, recibe el impacto y cae”, describió.

También mencionó que un adulto intervino rápidamente para asistirlo tras el disparo, lo que habría evitado consecuencias aún más graves.

La mujer cuestionó además el accionar de las autoridades durante el hecho: “¿Dónde estaban los docentes y los preceptores?”, se preguntó, en referencia a versiones que indican que algunos adultos se habrían resguardado junto a alumnos en aulas cerradas. Sobre la relación entre los jóvenes, destacó que eran mejores amigos, compartían la escuela y actividades fuera del horario escolar. “Se veían siempre”, afirmó.

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