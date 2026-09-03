Unión prepara dos cambios obligados para enfrentar a Instituto

La salida de Maizon Rodríguez, transferido a Rusia, y la lesión de Luna Diale obligan al Tatengue a realizar dos modificaciones ante Instituto.

Unión ya tiene la mirada puesta en el próximo compromiso del Torneo Clausura y deberá realizar dos modificaciones obligadas. Maizon Rodríguez dejó la institución para continuar su carrera en Rusia, mientras que Luna Diale quedó descartado por lesión. Fagioli y Rocha son las opciones para reemplazar al defensor, mientras que Malcorra aparece como el principal candidato a ocupar el otro lugar.

Fagioli o Rocha, la duda que deberá resolver el entrenador

La salida de Maizon Rodríguez representa una baja que obliga al cuerpo técnico a mover una pieza en la formación. El futbolista dejó Unión para continuar su carrera en Rusia, por lo que no estará disponible para el encuentro ante Instituto.

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A partir de esta situación, Fagioli y Rocha aparecen como los dos nombres que tienen posibilidades de ocupar su lugar. Ambos serán evaluados durante los entrenamientos previos al partido y la decisión dependerá de la estructura que el entrenador pretenda utilizar.

La baja de Rodríguez llega en un momento en el que Unión necesita mantener la regularidad y seguir sumando puntos en el Torneo Clausura. Por eso, la elección del reemplazante será uno de los principales interrogantes durante los próximos días.

El Tatengue viene trabajando para encontrar el mejor funcionamiento colectivo y deberá adaptarse rápidamente a la salida del jugador, quien ya no forma parte del plantel.

Malcorra, el elegido para reemplazar a Luna Diale

La segunda variante obligada está relacionada con Luna Diale. El futbolista sufrió una lesión que le impedirá estar disponible para el próximo encuentro y dejará un lugar libre en el sector ofensivo.

En este caso, Ignacio Malcorra es quien aparece con mayores chances de ingresar desde el comienzo. El experimentado mediocampista podría asumir una función importante en la generación de juego y aportar su experiencia en un partido que se presenta exigente.

Así, Unión tendría dos cambios respecto de la última formación: Fagioli o Rocha por Maizon Rodríguez y Malcorra por Luna Diale.

Un partido importante para el Tatengue

El desafío será importante para el conjunto rojiblanco, ya que enfrente tendrá a Instituto, uno de los equipos que atraviesa un buen momento en el campeonato. La Gloria llega a Santa Fe como líder de su zona y buscará mantener esa posición.

Unión, por su parte, intentará hacerse fuerte en el estadio 15 de Abril y aprovechar la localía para quedarse con tres puntos importantes. El equipo sabe que deberá sostener la concentración durante todo el partido y mejorar algunos aspectos de su funcionamiento para imponerse ante un rival que llega con confianza.

El encuentro también tendrá un atractivo especial por el presente de ambos equipos. Mientras Instituto buscará defender su lugar en lo más alto, Unión intentará aprovechar el partido para acercarse a los puestos de protagonismo.

En este contexto, el entrenador deberá terminar de definir la formación durante las próximas prácticas. La única certeza es que habrá dos modificaciones obligadas: una por la salida de Rodríguez y otra por la lesión de Luna Diale.

Fagioli y Rocha compiten por un lugar, mientras que Malcorra se perfila para ser titular. Unión ya trabaja con la mira puesta en Instituto y sabe que no tendrá margen para descuidarse en un partido que puede resultar clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.