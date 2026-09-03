Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión prepara dos cambios obligados para enfrentar a Instituto

La salida de Maizon Rodríguez, transferido a Rusia, y la lesión de Luna Diale obligan al Tatengue a realizar dos modificaciones ante Instituto.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2026 · 20:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión prepara dos cambios obligados para enfrentar a Instituto

Unión ya tiene la mirada puesta en el próximo compromiso del Torneo Clausura y deberá realizar dos modificaciones obligadas. Maizon Rodríguez dejó la institución para continuar su carrera en Rusia, mientras que Luna Diale quedó descartado por lesión. Fagioli y Rocha son las opciones para reemplazar al defensor, mientras que Malcorra aparece como el principal candidato a ocupar el otro lugar.

LEER MÁS: Instituto visita a Unión con una duda y Cerato disfruta su gran presente: "Será una final más"

Fagioli o Rocha, la duda que deberá resolver el entrenador

La salida de Maizon Rodríguez representa una baja que obliga al cuerpo técnico a mover una pieza en la formación. El futbolista dejó Unión para continuar su carrera en Rusia, por lo que no estará disponible para el encuentro ante Instituto.

LEER MÁS: Unión confirmó la venta de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia

A partir de esta situación, Fagioli y Rocha aparecen como los dos nombres que tienen posibilidades de ocupar su lugar. Ambos serán evaluados durante los entrenamientos previos al partido y la decisión dependerá de la estructura que el entrenador pretenda utilizar.

La baja de Rodríguez llega en un momento en el que Unión necesita mantener la regularidad y seguir sumando puntos en el Torneo Clausura. Por eso, la elección del reemplazante será uno de los principales interrogantes durante los próximos días.

El Tatengue viene trabajando para encontrar el mejor funcionamiento colectivo y deberá adaptarse rápidamente a la salida del jugador, quien ya no forma parte del plantel.

Malcorra, el elegido para reemplazar a Luna Diale

La segunda variante obligada está relacionada con Luna Diale. El futbolista sufrió una lesión que le impedirá estar disponible para el próximo encuentro y dejará un lugar libre en el sector ofensivo.

En este caso, Ignacio Malcorra es quien aparece con mayores chances de ingresar desde el comienzo. El experimentado mediocampista podría asumir una función importante en la generación de juego y aportar su experiencia en un partido que se presenta exigente.

Así, Unión tendría dos cambios respecto de la última formación: Fagioli o Rocha por Maizon Rodríguez y Malcorra por Luna Diale.

Un partido importante para el Tatengue

El desafío será importante para el conjunto rojiblanco, ya que enfrente tendrá a Instituto, uno de los equipos que atraviesa un buen momento en el campeonato. La Gloria llega a Santa Fe como líder de su zona y buscará mantener esa posición.

Unión, por su parte, intentará hacerse fuerte en el estadio 15 de Abril y aprovechar la localía para quedarse con tres puntos importantes. El equipo sabe que deberá sostener la concentración durante todo el partido y mejorar algunos aspectos de su funcionamiento para imponerse ante un rival que llega con confianza.

El encuentro también tendrá un atractivo especial por el presente de ambos equipos. Mientras Instituto buscará defender su lugar en lo más alto, Unión intentará aprovechar el partido para acercarse a los puestos de protagonismo.

En este contexto, el entrenador deberá terminar de definir la formación durante las próximas prácticas. La única certeza es que habrá dos modificaciones obligadas: una por la salida de Rodríguez y otra por la lesión de Luna Diale.

Fagioli y Rocha compiten por un lugar, mientras que Malcorra se perfila para ser titular. Unión ya trabaja con la mira puesta en Instituto y sabe que no tendrá margen para descuidarse en un partido que puede resultar clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

Unión Instituto Maizon Rodríguez Luna Diale Tomás Fagioli
Noticias relacionadas
union-instituto: cuanto cuestan las entradas y como sera el ingreso al 15 de abril

Unión-Instituto: cuánto cuestan las entradas y cómo será el ingreso al 15 de Abril

Maizon Rodríguez deja Unión y continuará su carrera en el Krasnodar.

Unión confirmó la venta de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia

Lautaro Vargas será operado el lunes en Buenos Aires.

Lautaro Vargas ya tiene fecha para su operación

El jugador de Unión, Tarragona fue distinguido como la figura de la fecha.

Tarragona fue distinguido como la figura de la fecha y Unión celebró el gran momento de su goleador

Lo último

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Internet en escuelas rurales: la donación con cargo de Elon Musk y el costo real para el Estado

Internet en escuelas rurales: la "donación con cargo" de Elon Musk y el costo real para el Estado

Ambientalistas y excombatientes presentaron una demanda para frenar la exploración petrolera en Malvinas

Ambientalistas y excombatientes presentaron una demanda para frenar la exploración petrolera en Malvinas

Último Momento
La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Internet en escuelas rurales: la donación con cargo de Elon Musk y el costo real para el Estado

Internet en escuelas rurales: la "donación con cargo" de Elon Musk y el costo real para el Estado

Ambientalistas y excombatientes presentaron una demanda para frenar la exploración petrolera en Malvinas

Ambientalistas y excombatientes presentaron una demanda para frenar la exploración petrolera en Malvinas

Geriátrico clandestino en Nuevo Horizonte: buscan saber si hubo denuncias previas al 0800 de la Municipalidad que no fueron atendidas

Geriátrico clandestino en Nuevo Horizonte: buscan saber si hubo denuncias previas al 0800 de la Municipalidad que no fueron atendidas

El saldo que dejó el drama y el pánico en San Cristóbal: ocho alumnos heridos y una chica de 17 años internada en Rafaela

El saldo que dejó el drama y el pánico en San Cristóbal: ocho alumnos heridos y una chica de 17 años internada en Rafaela

Ovación
El Fuego Suramericano encendió Funes y este viernes toma rumbo a Granadero Baigorria

El Fuego Suramericano encendió Funes y este viernes toma rumbo a Granadero Baigorria

Los Pumas tienen equipo confirmado para jugar con Australia

Los Pumas tienen equipo confirmado para jugar con Australia

Se puso en marcha el Mundial Juvenil de aguas abiertas en Santa Fe

Se puso en marcha el Mundial Juvenil de aguas abiertas en Santa Fe

Instituto visita a Unión con una duda y Cerato disfruta su gran presente: Será una final más

Instituto visita a Unión con una duda y Cerato disfruta su gran presente: "Será una final más"

Copa Argentina: quedaron definidos los cuartos de final y así continúa el camino hacia el título

Copa Argentina: quedaron definidos los cuartos de final y así continúa el camino hacia el título

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"