Ferro no afloja: venció a San Miguel de visitante y le metió presión a Colón

El Verde derrotó 1-0 a San Miguel como visitante y aprovechó el empate de Morón para ampliar la diferencia en la cima de la Zona A. Colón quedó a ocho puntos del líder y está obligado a vencer a Central Norte para no perder más terreno.

Mientras Colón espera por su compromiso frente a Central Norte, la fecha 20 comenzó con resultados que modificaron el panorama en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional. El gran ganador fue Ferro, que hizo los deberes en Los Polvorines, venció 1-0 a San Miguel y dio un paso importante en su objetivo de pelear por el ascenso.

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El equipo dirigido por Juan Manuel Sara se impuso con un gol de Emanuel Dening (llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar ante el Sabalero), a los 24 minutos del primer tiempo, y llegó a los 40 puntos, sacándole cinco de ventaja a Deportivo Morón y ocho a Colón, que todavía debe disputar su encuentro de esta fecha.

Ferro aprovechó los resultados y mira a todos desde arriba

El Verde volvió a mostrar solidez fuera de casa y consiguió un triunfo de enorme valor en el estadio Malvinas Argentinas de San Miguel.

"Emanuel Dening"



Por las declaraciones del jugador de Ferro tras la victoria ante San Miguel. pic.twitter.com/NrqtY1r1Cj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 11, 2026

Sara apostó por un equipo integrado por Monetti; Peña Biafore, Ozuna, Kihm y Obradovich; Canto, González, Marra y Hoyos; Parisi y Emanuel Dening, quien terminó siendo el gran protagonista de la tarde con el único tanto del encuentro.

El triunfo tomó aún más valor por lo que ocurrió horas después en el Nuevo Francisco Urbano. Deportivo Morón dejó escapar una victoria increíble ante Deportivo Madryn. Ganaba 2-0 con los goles de Mauro Burruchaga y Franco Fagúndez, pero el conjunto patagónico reaccionó y lo empató 2-2 gracias a Camilo Machado y Nicolás Servetto.

Con ese resultado, Ferro amplió la diferencia sobre su inmediato perseguidor y empieza a marcar el ritmo del campeonato.

Colón, obligado a responder antes del duelo con el líder

La victoria de Ferro cambia el escenario para Colón. El Sabalero comenzará su partido de este domingo frente a Central Norte sabiendo que la distancia con la cima es de ocho puntos, aunque con un partido menos.

"Emanuel Dening"



Por el gol de jugador de Ferro ante San Miguel. pic.twitter.com/8EeGTz87ce — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 11, 2026

Por eso, el equipo de Ezequiel Medrán tendrá la obligación de sumar de a tres en el Brigadier López para reducir nuevamente la brecha a cinco unidades y llegar con mejores perspectivas al compromiso de la próxima fecha.

Y es que el calendario no da respiro: el viernes 17 de julio, desde las 19.30, Colón visitará justamente a Ferro, en un duelo que puede empezar a definir buena parte de la lucha por los primeros puestos.

¡GANOOOOOOOOO FERROOOOOOO CARAJO! VAMOS VERDOLAGA, VAMOS



El equipo de Juan Manuel Sara se impuso 1-0 ante San Miguel con gol de Emanuel Dening.



El próximo partido será contra Colón, el viernes 17 de julio a las 19:30, por la fecha 21 de la Primera Nacional. pic.twitter.com/KSjT95kMsi — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) July 11, 2026

Si el Sabalero no logra vencer a Central Norte, llegará al choque frente al líder con una diferencia difícil de descontar y con menos margen de error para el resto del campeonato.

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Además, la fecha dejó otros movimientos importantes en la tabla. Los Andes derrotó 3-1 a Ciudad de Bolívar y alcanzó la línea de Colón con 32 puntos, aunque con un partido más. En tanto, Estudiantes de Buenos Aires goleó 3-0 a Mitre y llegó a las 30 unidades, las mismas que Bolívar y Almirante Brown, que empató 1-1 frente a All Boys.

Así quedó la parte alta de la Zona A

Ferro: 40 puntos

40 puntos Deportivo Morón: 35

35 Los Andes: 32

32 Colón: 32 (debe jugar ante Central Norte)

32 (debe jugar ante Central Norte) Ciudad de Bolívar: 30

30 Estudiantes (BA): 30

30 Almirante Brown: 30

30 Deportivo Madryn: 29

La presión ahora cambió de vereda. Ferro hizo su trabajo, estiró la ventaja y llegará entonado al duelo de la próxima fecha. Ahora la respuesta la debe dar Colón, que este domingo tendrá una oportunidad inmejorable para seguir prendido en la pelea y evitar que el puntero empiece a escaparse definitivamente.