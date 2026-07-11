Suerte dispar para los elencos santafesinos en el Regional del Litoral

Por la 10° fecha del Top 10 del interuniones litoraleño, Santa Fe RC se impuso a Universitario (R) de visitante, mientras que CRAI cayó ante Duendes en Rosario.

CRAI no pudo con Duendes de Rosario y fue vencido por el múltiple campeón litoraleño

Pasó la décima fecha del sector principal del Regional del Litoral en el cual se destacó la victoria de Santa Fe Rugby sobre Universitario de Rosario en condición de visitante, mientras que CRAI cayó en barrio Las Delicias del sur provincial ante el verdinegro rosarino.

En el Parque Urquiza, el Paraná Rowing Club se quedó con el cotejo entre los dos equipos de la misma ciudad, que no es clásico, porque el derbi del CAE es Tilcara. Además, Jockey de Rosario se tomó revancha de lo sucedido en la primera rueda y ganó con autoridad. En el segundo estamento, Universitario festejó en Rafaela, y Cha Roga doblegó a La Salle Jobson en condición de visitante en Cabaña Leiva.

Se jugó la décima fecha en el Top 10 del Regional del Litoral

En cuanto a la 10° jornada del Top 10 del Torneo Regional del Litoral, los equipos representantes de la Unión Santafesina de Rugby tuvieron una jornada con suerte diferente, ya que en Santa Fe Rugby consiguió vencer a Universitario de Rosario en el sur provincial por 37 a 17, con dos tries del wing Agustín Foradini, en un encuentro que fue arbitrado por Agustín Suárez Silva.

En barrio Las Delicias, CRAI fue vencido por Duendes de Rosario 27 a 20, bajo el control de Carlos Poggi, lo que le permite al verdinegro adueñarse del primer lugar de la tabla de posiciones. En la sede central del Parque Urquiza, el Paraná Rowing Club superó a Estudiantes de Paraná por 30 a 15 con el seguimiento del santafesino Facundo Gorla. En el parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario le ganó a Old Resian por 34 a 27, y en Fisherton, Jockey Club de Rosario doblegó a Jockey de Venado Tuerto por un elocuente 52 a 17.

CRAI formó con: Joaquín Beron, Facundo Garibay y Joaquín Lerche; Mariano Torres y Antonio Carletti; Tomás Schinner, Santiago Carreras y Pablo Ferreyra; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Máximo Torres, Mateo Fauda y Juan Cruz Moretti. Luego ingresaron: Luciano Simino, Elio Gariboldi, José Canuto, Augusto Chemes, Juan Ignacio Sánchez, Tomás Funes Iturraspe, Bautista Lattanzi, Franco Pierengeli.

Para los Gitanos, en el primer tiempo hubo un try de Mateo Fauda y un penal de Genaro Giombi, mientras que en el complemento, hubo tries de José Manuel Canuto y Mateo Fauda, más una conversión de Genaro Giombi. Para destacar que los santafesinos no recibieron tarjetas amarillas.

Santa Fe Rugby alistó a: Francisco Duranda, José Carlos Milesi y Tomás García; Joaquín Alonso y Guillermo Botta; Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Joaquín Correa; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Gorla y Santiago Mendicino. Luego ingresaron: Manuel Catauela, Ignacio Gómez, Manuel Iturraspe, Joaquín Sabater, Gerónimo González, Bautista Bejarano, Juan Cruz Strada y Pedro Berardi.

Para la escuadra de Sauce Viejo, en el primer tiempo, hubo tries de Guillermo Botta y Agustín Foradini, más un penal y dos conversiones de Santiago Mendicino. En el segundo tiempo, llegaron los tries de Agustín Foradini, Juan Cruz Strada y Bautista Bejarano, más un penal y una conversión de Mendicino.

Universitario cosechó una cotizada victoria ante CRAR en Rafaela por un ajustado 24 a 23. gentileza Eli Villalba

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Duendes RC 35, Santa Fe Rugby y Gimnasia y Esgrima de Rosario 34; Estudiantes de Paraná 32, CRAI y Jockey Club de Rosario 29, Paraná Rowing 25, Old Resian 20, Universitario de Rosario 18 y Jockey Club de Venado Tuerto 12.

En la próxima fecha se medirán: Jockey de Venado Tuerto con Universitario de Rosario, CRAI con Jockey de Rosario, Paraná Rowing con Duendes, Old Resian con Estudiantes, Santa Fe Rugby con Gimnasia y Esgrima de Rosario.

En el segundo nivel del Regional

En la 9° fecha de la Segunda División, Universitario de Santa Fe sorprendió al CRAR en Rafaela y lo derrotó por un ajustado 24 a 23 bajo el arbitraje de Fabián Prats, mientras que en Cabaña Leiva, después de llegar a ir perdiendo por 24 a 8, Cha Roga Club lo dio vuelta y se terminó imponiendo por 29 a 24 a La Salle Jobson ante el arbitraje de Alfredo Fun.

El jueves pasado, en la provincia de Buenos Aires, Alma Juniors de Esperanza derrotó de visitante a Gimnasia de Pergamino por 43 a 15. En Ibarlucea, Logaritmo venció a Caranchos 29 a 23, Provincial hizo lo propio con San Nicolás Rugby en el parque de la Independencia por 42 a 28, y en el departamento General López, Tilcara de Paraná ganó con autoridad a Los Pampas de Rufino por 48 a 0.

Las posiciones se encuentran de esta manera: Logaritmo 38, Alma Juniors de Esperanza 36, Universitario de Santa Fe 34, CRAR de Rafaela 33, Provincial 31, Caranchos 27, San Nicolás Rugby 17, La Salle Jobson 13, Los Pampas de Rufino 12, Cha Roga Club 9 y Gimnasia de Pergamino 7.

En la próxima fecha jugarán Provincial de Rosario con CRAR, Universitario de Santa Fe con Logaritmo, Caranchos con Gimnasia de Pergamino, Alma Juniors de Esperanza con Los Pampas de Rufino, Tilcara con La Salle Jobson, Regatas & Belgrano de San Nicolás con Cha Roga Club.