Confirmado: Boca acordó el regreso del colombiano Sebastián Villa

Después de varias semanas de negociaciones, Boca llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia y comprará la totalidad del pase del delantero colombiano. Firmará contrato por cuatro años y podría tener su segundo debut en los próximos días.

Después de varias idas y vueltas, la novela llegó a su final. Sebastián Villa volverá a ser jugador de Boca , luego de que el club de la Ribera alcanzara un acuerdo con Independiente Rivadavia para adquirir la totalidad de su ficha a cambio de 6,5 millones de dólares .

De esta manera, el delantero colombiano iniciará su segundo ciclo en el Xeneize, tres años después de su conflictiva salida, que estuvo marcada por problemas judiciales y un fuerte enfrentamiento con el Consejo de Fútbol.

Acuerdo cerrado y revisión médica pendiente entre Sebastián Villa y Boca

Las primeras señales de que la operación estaba encaminada aparecieron en las últimas horas, cuando Villa no fue incluido en la delegación de Independiente Rivadavia que viajó a Córdoba para enfrentar a Tigre por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Con el correr del sábado, las negociaciones terminaron de resolverse y ambos clubes comenzaron el intercambio de la documentación para oficializar el traspaso.

Ahora, el colombiano deberá superar la revisión médica antes de firmar un contrato por las próximas cuatro temporadas y convertirse oficialmente en refuerzo del equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena.

Una vez cumplidos esos pasos, se sumará a la pretemporada que Boca realiza antes del inicio de la competencia oficial.

¿Cuándo podría volver a jugar?

La intención del cuerpo técnico será evaluar el estado físico con el que llega desde Independiente Rivadavia para determinar si puede integrar la convocatoria para el partido del 16 de julio frente a Sarmiento de Junín, por la Copa Argentina.

En caso de que no llegue a ese compromiso, todo indica que Villa estará disponible para el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins, programado para el 23 de julio.

El deseo del jugador fue determinante para volver a Boca

Durante toda la negociación, el futbolista dejó en claro que su prioridad era regresar a Boca.

Los mensajes en redes sociales con referencias a los colores azul y oro, los contactos informales con Juan Román Riquelme y sus declaraciones públicas manifestando el deseo de volver a vestir la camiseta xeneize fueron marcando el camino hacia un acuerdo que finalmente se concretó.

La voluntad del jugador fue uno de los factores que ayudó a destrabar una negociación que se extendió durante varias semanas.

Un regreso que volverá a generar debate

Villa vuelve a Boca después de un primer ciclo muy exitoso desde lo deportivo. Entre 2018 y 2023 disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, entregó 32 asistencias y conquistó siete títulos.

Sin embargo, su regreso no estará exento de polémicas. Su condena por violencia de género, la conflictiva salida del club y distintos episodios que marcaron el final de su primera etapa dividieron opiniones entre los hinchas.

Desde lo futbolístico, Boca recupera a un delantero desequilibrante, veloz y con capacidad para romper partidos. Ahora, el desafío será demostrar nuevamente en la cancha que puede convertirse en una pieza determinante en el equipo de Arruabarrena, en un regreso que ya promete ser uno de los grandes temas del semestre en el fútbol argentino.