Inglaterra le ganó en el alargue a Noruega y se clasificó a la semifinal

Fue por 2-1 con doblete de Jude Bellingham y Andreas Schjelderup, Además está a la espera de su rival entre Argentina o Suiza.

Inglaterra le ganó por 2 a 1 a Noruega en el primer tiempo del suplementario y se clasificó como el tercer semifinalista de la Copa Mundial 2026, a la espera de Argentina o Suiza .

Los goles llegaron de la mano de Andreas Schjelderup a los 36 del primer tiempo mientras que Jude Bellingham lo empataba 10 minutos más tarde y a los 3 minutos del alargue capturo el rebote que dejo el arquero noruego, Ørjan Nyland , para el 2-1 final que le permitió obtener el boleto a la fase previa a una nueva final.

Al terminó de los himnos nacionales, se le dedico un minuto de silencio por la muerte del futbolista Jayden Adams, quien venía de disputar el Mundial 2026 con Sudáfrica.

En el comienzo del primer tiempo el duelo fue puramente táctico y con paciencia sin desesperación a la hora de atacar y sin ocasiones claras de gol.

A los 36 el equipo noruego pego primero en los pies del delantero Andreas Schjelderup, que puso en ventaja al seleccionado nórdico tras un remate que parecía un centro para Erling Haaland termina saliendo al ángulo de jordan Pickford.

Inglaterra de manera sorpresiva, en la primera que se liberó, Jude Bellinham puso el empate a los 46 minutos, luego de un pase a tras de Anthony Gordon y un buen control del mediocampista del Real Madrid para rematar cruzado dentro del área.

En la siguiente jugada Harry Kane ponía el 2-1 pero fue anulado por fuera de juego del mismo capitán inglés.

En el segundo tiempo los “Vikingos” nuevamente arrancaron mejor y obligaron la respuesta de Pickford manda al córner un centro de Alexander Sorloth que le salió al arco.

A los 12 El árbitro francés, Clément Turpin, cobró falta en ataque y mediante el VAR dejo sin efecto la ventaja del seleccionado noruego por parte de Torbjörn Heggem que ponía el 2-1, el central agarro el rebote que dejo el arquero ingles tras un remate en el área luego de un córner desde la izquierda.

Los 90 minutos culmino y la prorroga se empezó a jugar al mejor estilo inglés, Jude Bellingham capturó el rebote que dejo el arquero noruego, Örjan Nyland, luego del remate de Morgan Rogers desde fuera del área, en la jugada anterior el 1 de los "Vikingos", le había sacado un cabezazo espectacular de Harry Kane.

Tiempo más tarde, el árbitro Turpin, hizo un cambio de decisión luego de observar en el VAR que Oscar Bobb no hizo falta contra Djed Spence y cancelo el penal que le había concedido a Inglaterra.

Los 120 minutos culminaron e Inglaterra jugará la semifinal ante el ganador de Argentina y Suiza este miércoles 15, desde las 16:00 (hora nacional), en el Mercedes-Benz en Atlanta.

Síntesis del partido Noruega–Inglaterra

Estadio: Hard Rock (Miami)

Árbitro: Clément Turpin (Francia)

VAR: Jérôme Brisard (Francia)

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Andreas Schjelderup. DT: Stale Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane. Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

Goles en el primer tiempo: 36m Andreas Schjelderup (N); 46m Jude Bellinham (I)

Goles en el primer tiempo suplementario: 3m Jude Bellingham (I)

Cambios en el segundo tiempo: en el entretiempo salió Declan Rice por Eberechi Eze, Noni Madueke por Bukayo Saka (I); 15m Julian Ryerson por Fredrik Aursnes (N); 23m Andreas Schjelderup por Antonio Nusa, Alexander Sorloth por Oscar Bobb (N); 26m Anthony Gordon por Reece James (I); 41m Nico O'Reilly por Djed Spence (I); 44m Ezri Konsa por Morgan Rogers (I); 45m Torbjörn Heggem por Leo Oestigaard, David Moller Wolfe por Marcus Pedersen (N).

Cambios en el segundo tiempo suplementario: en el entre tiempo Erling Haaland por Jørgen Strand Larsen (N); Jude Bellingham por Dan Burn (I).