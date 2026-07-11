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Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

El representativo argentino se mide con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

11 de julio 2026 · 23:01hs
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Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, compartió en sus redes sociales oficiales una imagen junto al astro Lionel Messi y al mediocampista Rodrigo De Paul, en la previa al enfrentamiento ante Suiza por el Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los miembros de la delegación de la Selección argentina continúan con la tradición que han sostenido en el exitoso ciclo del entrenador Lionel Scaloni, compartiendo una ronda de mates en la previa a los partidos.

El combinado nacional se encuentra en los momentos previos a su encuentro por los cuartos de final de la Copa del Mundo norteamericano, que se organiza en Canadá, Estados Unidos y México, con un duelo ante el seleccionado suizo este sábado a las 22:00 (horario argentino), en el que buscará su segunda clasificación consecutiva a la semifinal.

La cábala entre Tapia, Messi y De Paul

El plantel actual de la Selección argentina es conocido por ser altamente cabulero y, en ese contexto, Lionel Messi y Rodrigo De Paul volvieron a compartir una ronda de mates antes del partido del seleccionado nacional.

Los mencionados mantienen la cábala hace años y los resultados han sido inmejorables: el representativo nacional es bicampeón de América, con títulos en 2021 y 20214, campeón del Mundial 2022 y la Finalissima 2022.

En un certamen en el que ha demostrado su gran capacidad goleadora, aunque ha sufrido defensivamente en los últimos partidos, la Selección argentina mantiene el invicto, luego de superar la fase de grupos con puntaje perfecto.

Tras derrotar a Argelia por 3-0, a Austria por 2-0 y a Jordania por 3-1, el representativo que dirige Lionel Scaloni comenzó a sufrir en los dieciseisavos de final, cuando debió enfrentarse a Cabo Verde, un rival inesperado ya que el grueso de los espectadores auguraba un duelo sudamericano ante Uruguay.

En un cruce en el que le costó imponerse y mantenerse en ventaja, el seleccionado argentino tuvo que jugar un alargue para terminar con un triunfo por 3-2, con tantos de Messi, el defensor Lisandro Martínez y el tanto en contra del central Diney Borges.

Si la definición ante el conjunto caboverdiano tuvo a los argentinos con los nervios de punta, en un encuentro que parecía llegar a los penales, el verdadero sufrimiento llegó ante Egipto.

Contra el seleccionado que encabeza el delantero Mohamed Salah, la Selección demostró todas sus falencias defensivas, principalmente en las transiciones defensivas, y estuvo en desventaja por 2-0 hasta los últimos 15 minutos del partido, cuando se activó el astro Lionel Messi.

El descuento fue convertido por el defensor Cristian “Cuti” Romero, tras un centro de Messi, para que el “10” empate el partido cuatro minutos después, con un gran remate de volea. Ya en el segundo minuto de descuento, un centro desde la derecha del delantero Lautaro Martínez habilitó el cabezazo del mediocampista Enzo Fernández, que puso el 3-2 final y le dio la clasificación a cuartos de final a Argentina.

Tapia Lionel Messi De Paul
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