Uno Santa Fe | Ovación | Inter

El Inter de Lautaro Martínez arrancó el Calcio con una goleada ante Torino

Inter arrancó el Calcio con una verdadera exhibición de fútbol en el Giuseppe Meazza, al ganarle 5-0 a Torino y dejó en claro que quiere recuperar el título

25 de agosto 2025 · 18:56hs
El Inter de Lautaro Martínez arrancó el Calcio con una goleada ante Torino

@Inter

Inter arrancó el Calcio con una verdadera exhibición de fútbol en el Giuseppe Meazza, al ganarle 5-0 a Torino y dejó en claro que quiere recuperar el título. Con un Lautaro Martínez en modo figura, autor de un gol y una asistencia, y un Marcus Thuram intratable con un doblete, el Neroazzurro deslumbró en el debut.

Desde el comienzo del partido, Inter impuso su ritmo con presión alta y ataques constantes sobre el arco defendido por Franco Israel. La apertura del marcador llegó temprano, a los 18 minutos, gracias a un anticipo aéreo de Alessandro Bastoni que sorprendió a todos y puso en ventaja al local.

La visita apenas pudo resistir la intensidad y antes del descanso llegó el segundo: Thuram presionó, recuperó y definió con un derechazo cruzado tras una asistencia de Susic.

En el inicio del segundo tiempo, un error grosero de Biraghi le abrió la puerta a Lautaro, que no perdonó: interceptó el pase atrás y definió con categoría. La fiesta continuó con otra aparición de Thuram, esta vez de cabeza, tras un centro preciso de Bastoni.

Con el resultado ya abultado, el francés se retiró ovacionado y le dejó su lugar a Ange-Yoan Bonny, quien se encargó de sellar el 5-0 luego de una presión alta y una asistencia del propio Lautaro. Con esta goleada, Inter empieza el campeonato con una exquisita goleada, mientras que el Torino deberá reponerse rápidamente de una dura derrota.

Embed - GOL DEL TORO MARTÍNEZ Y PALIZA DE INTER POR EL DEBUT EN EL CALCIO | Inter 5-0 Torino | RESUMEN

Se cerró la 1ª fecha del Calcio

Por otra parte, Udinese y Hellas Verona empataron en el otro partido de la jornada por 1-1, finalizando así la primera fecha de la liga italiana que tiene a seis equipos con tres puntos.

Inter Calcio Torino
Noticias relacionadas
Estudiantes venció a Aldosivi y es el único líder en la Zona A.

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano.

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Francisco Comesaña avanzó a la segunda ronda del US Open.

Francisco Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos en el US Open

getafe derroto al sevilla de matias almeyda en el cierre de la 2ª fecha en espana

Getafe derrotó al Sevilla de Matías Almeyda en el cierre de la 2ª fecha en España

Lo último

Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Último Momento
Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano y se metió en zona de playoffs

Francisco Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos en el US Open

Francisco Comesaña salvó la floja jornada de los argentinos en el US Open

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación pública

Cristina Kirchner recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación pública"

Ovación
Azconzábal, por su pasado en Unión: El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas

Azconzábal, por su pasado en Unión: "El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas"

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

Amor sin colores: un hincha de Unión llevó a su novia ¡de Colón! al 15 de Abril

Amor sin colores: un hincha de Unión llevó a su novia ¡de Colón! al 15 de Abril

Unión, entre la contundencia en Córdoba y la opaca imagen en el 15 de Abril

Unión, entre la contundencia en Córdoba y la opaca imagen en el 15 de Abril

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

Policiales
Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"