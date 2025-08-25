El Inter de Lautaro Martínez arrancó el Calcio con una goleada ante Torino

Inter arrancó el Calcio con una verdadera exhibición de fútbol en el Giuseppe Meazza, al ganarle 5-0 a Torino y dejó en claro que quiere recuperar el título

Inter arrancó el Calcio con una verdadera exhibición de fútbol en el Giuseppe Meazza, al ganarle 5-0 a Torino y dejó en claro que quiere recuperar el título. Con un Lautaro Martínez en modo figura, autor de un gol y una asistencia, y un Marcus Thuram intratable con un doblete, el Neroazzurro deslumbró en el debut.

Desde el comienzo del partido, Inter impuso su ritmo con presión alta y ataques constantes sobre el arco defendido por Franco Israel. La apertura del marcador llegó temprano, a los 18 minutos, gracias a un anticipo aéreo de Alessandro Bastoni que sorprendió a todos y puso en ventaja al local.

La visita apenas pudo resistir la intensidad y antes del descanso llegó el segundo: Thuram presionó, recuperó y definió con un derechazo cruzado tras una asistencia de Susic.

En el inicio del segundo tiempo, un error grosero de Biraghi le abrió la puerta a Lautaro, que no perdonó: interceptó el pase atrás y definió con categoría. La fiesta continuó con otra aparición de Thuram, esta vez de cabeza, tras un centro preciso de Bastoni.

Con el resultado ya abultado, el francés se retiró ovacionado y le dejó su lugar a Ange-Yoan Bonny, quien se encargó de sellar el 5-0 luego de una presión alta y una asistencia del propio Lautaro. Con esta goleada, Inter empieza el campeonato con una exquisita goleada, mientras que el Torino deberá reponerse rápidamente de una dura derrota.

Embed - GOL DEL TORO MARTÍNEZ Y PALIZA DE INTER POR EL DEBUT EN EL CALCIO | Inter 5-0 Torino | RESUMEN

Se cerró la 1ª fecha del Calcio

Por otra parte, Udinese y Hellas Verona empataron en el otro partido de la jornada por 1-1, finalizando así la primera fecha de la liga italiana que tiene a seis equipos con tres puntos.