Arrancó con todo el Torneo Dos Orillas de hockey femenino

Con las victorias de El Quillá, La Salle Jobson y Santa Fe Rugby, se puso en marcha la 1ª fecha del Torneo Dos Orillas. En el ascenso lograron festejar SFRC, Colón y Argentino (SC)

Se puso en marcha la primera fecha del Torneo Dos Orillas que organizan la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. En la autopista, El Quillá venció a CRAI por 2 a 1, mientras que en las Delicias, Santa Fe Rugby goleó a Universitario por 6 a 1. En Cabaña Leiva, en un partidazo, La Salle Jobson doblegó a Talleres de Paraná, mientras que Alma Juniors cayó de local ante el Paraná Rowing Club. Banco se trajo una goleada de su visita a Paracao en Paraná.

Por la Zona Campeonato, El Quillá arrancó con buen andar en su visita a CRAI. Gran producción de las “tiburonas” que ganaron en la mayoría de las categorías. La formación que comandan Andrés Messina y Mateo Walker supo manejar los tiempos del partido para imponerse 2-1. Hubo paridad en el primer tiempo, las locales complicaron con presión alta. Dispusieron de un penal que Olivia Santoro atajó.

Jazmín Naville fue clave para facilitar las salidas y rompió el cero antes del cierre de la etapa inicial desde de un fijo. Las dueñas de casa no dieron el brazo a torcer y nivelaron el marcador con un gol de Florencia Villar al inicio del último parcial. El Quillá movió mejor la bocha y logró orden para volver adelantarse por medio de Julia Ponzo y sostener la victoria. La única victoria de CRAI se dio en Sub19 con un “hattrick” de Clara Dodorico en el categórico 4-0.

La Salle y Talleres animaron un emotivo duelo en Cabaña Leiva. El “colegial” se mantuvo siempre arriba en el marcador y ganó 5-3. La ofensiva brilló con tantos de Mora Bramante, Rocío Carlen en dos ocasiones, Jose Salamano y Juli Bravo. Pero el “rojo” dejó vulnerable al anfitrión en el fondo y llegó a la última etapa con final abierto con el 3-3. Hubo tantos de Giovana Rufiner, Valentina Márquez y Yamila Flores. Aunque las “lasallanas” volvieron a desequilibrar desde dos fijos y cerraron la victoria.

Banco mostró contundencia en la capital entrerriana y superó 6-0 a Paracao. Aunque el duelo arrancó peleado, las “kresteras” capitalizaron errores rivales y se fueron 2-0 al término de la etapa inicial. Rocío Caldíz comandó el ataque con tres tantos. Las intervenciones de Valentina Suravsky y Ruth Fuchs en dos oportunidades sellaron la victoria. La Reserva del equipo santafesino no logró sostener el 3-0 inicial y terminó en igualdad, mientras que la formación entrerriana se llevó los otros compromisos.

Con autoridad y eficacia ofensiva, SFRC transformó su dominio en una goleada 6-1 sobre Universitario que no dejó lugar a discusiones. Rowing fue superior en Esperanza y le ganó 2-0 a Alma Juniors. Las “lobas” tuvieron la posibilidad de abrir el marcador en el segundo cuarto con un penal, pero no lo aprovecharon. Sí lo hizo el “remero” en el tercer período por medio de Nayla Díaz Gauna desde esa vía. Adrián Kieffer se la jugó por el empate y dispuso de una jugadora más de campo en lugar de Regina Gonella, su arquera.

Pese a ello, desde un fijo, la visita sentenció el pleito con el tanto de Naya Abichain a falta de dos minutos para el epílogo. En las demás divisiones, Rowing ganó con claridad. La Sub14 de la formación esperancina ganó sobre la hora con una conquista de Josefina Donnet.

El duelo entre las líneas Negra y Blanca de Estudiantes finalizó sin emociones. Las dirigidas por Enzo Preli dominaron las acciones, pero la férrea resistencia de Florencia Muttio mantuvo el arco en cero y frustró cualquier intento de romper la igualdad.

Zona Campeonato - Resultados

CRAI 1- El Quillá 2

CAE Blanco 0- Estudiantes 0

Paracao 0- Banco Provincial 6

Alma Juniors 0- Paraná Rowing 2

La Salle Jobson 5-Talleres 3

Universitario 1- Santa Fe Rugby 6

Zona Ascenso 1 - Resultados

Santa Fe RC B 2- Unión Agrarios 0

Colón de Santa Fe 4- La Paz HC 0

Talleres Blanco 0- Argentino SC 3

Capibá 2- Unión 3

Zona Ascenso 2 - Resultados

CRAR de Rafaela 6-Atlético Franck 1

El Quillá Amarillo 11- Diamantino 0

Rowing Blanco 1- Estudiantes Amarillo 0