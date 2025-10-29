El Inter de Lautaro Martínez quiere levantar cabeza ante la Fiorentina

El Inter de Lautaro Martínez, que viene de caer ante Nápoli, recibirá a la Fiorentina, desde las 16.45, por la fecha 9 de la Serie A de Italia.

El Inter de Lautaro Martínez recibe este miércoles a Fiorentina en el marco de la fecha 9 de la Serie A de Italia .

El encuentro se disputa desde las 16.45 horas de la Argentina en el Stadio Giuseppe Meazza, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo del goleador argentino viene caer el fin de semana ante el líder Napoli para ceder terreno en la Serie A, por lo que ahora buscará de local el repunte.

Probables formaciones de Inter vs Fiorentina

Inter: Sommer, Bastoni, Acerbi, Akanji, Dimarco, Dumfries, Mkhitaryan, Çalhanolu, Barella, Martínez, Bonny.

Fiorentina: De Gea, Ranieri, Marí, Pongrai, Gosens, Dodô, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Guðmundsson, Kean.

La Roma de los argentinos quiere pisar fuerte ante Parma

En tanto que la Roma de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala recibe este miércoles a Parma, en el marco de la fecha 9 de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 14.30 horas de la Argentina en el Stadio Olimpico de Roma, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo de la capital italiana marcha tercero, a tres puntos de la cima. Viene de una victoria en la pasada jornada.

Probables formaciones de Roma vs Parma

Roma: Svilar, N'Dicka, Mancini, Çelik, Tsimikas, França, Koné, Cristante, El Aynaoui, Bailey, Dybala.

Parma: Suzuki, Valenti, Circati, Del Prato, Britschgi, Ordóñez, Keita, Estévez, Bernabé, Pellegrino, Cutrone.