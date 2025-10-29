Uno Santa Fe | Ovación | Inter

El Inter de Lautaro Martínez quiere levantar cabeza ante la Fiorentina

El Inter de Lautaro Martínez, que viene de caer ante Nápoli, recibirá a la Fiorentina, desde las 16.45, por la fecha 9 de la Serie A de Italia.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2025 · 06:55hs
El Inter de Lautaro Martínez quiere levantar cabeza ante la Fiorentina

@Inter

El Inter de Lautaro Martínez recibe este miércoles a Fiorentina en el marco de la fecha 9 de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 16.45 horas de la Argentina en el Stadio Giuseppe Meazza, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo del goleador argentino viene caer el fin de semana ante el líder Napoli para ceder terreno en la Serie A, por lo que ahora buscará de local el repunte.

Probables formaciones de Inter vs Fiorentina

Inter: Sommer, Bastoni, Acerbi, Akanji, Dimarco, Dumfries, Mkhitaryan, Çalhanolu, Barella, Martínez, Bonny.

Fiorentina: De Gea, Ranieri, Marí, Pongrai, Gosens, Dodô, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Guðmundsson, Kean.

La Roma de los argentinos quiere pisar fuerte ante Parma

En tanto que la Roma de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala recibe este miércoles a Parma, en el marco de la fecha 9 de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 14.30 horas de la Argentina en el Stadio Olimpico de Roma, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo de la capital italiana marcha tercero, a tres puntos de la cima. Viene de una victoria en la pasada jornada.

Probables formaciones de Roma vs Parma

Roma: Svilar, N'Dicka, Mancini, Çelik, Tsimikas, França, Koné, Cristante, El Aynaoui, Bailey, Dybala.

Parma: Suzuki, Valenti, Circati, Del Prato, Britschgi, Ordóñez, Keita, Estévez, Bernabé, Pellegrino, Cutrone.

Inter Lautaro Martínez Fiorentina
Noticias relacionadas
Nicolás Paz, figura de Como, está en el radar de Inter.

Inter va por Nicolás Paz y podría romper el mercado

definicion abierta en el torneo de segunda division

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

zavagno y vivas dejaron su huella en futbol y un poco mas de la liga santafesina

Zavagno y Vivas dejaron su huella en "Fútbol y un poco más" de la Liga Santafesina

la perla, juventud unida y gimnasia, a paso ganador en el norberto serenotti

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

Lo último

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: Tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Último Momento
Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Definición abierta en el Torneo de Segunda División

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: Tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Pullaro pidió avanzar con una reforma laboral e impositiva sensata y con mirada pyme

Pullaro pidió avanzar con una reforma laboral e impositiva "sensata" y con mirada pyme

Gigliotti: No estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto

Gigliotti: "No estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto"

Ovación
La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

Ya están los árbitros de las revanchas de cuartos de final del Reducido

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso