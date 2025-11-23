Atlético de Madrid venció a Getafe y se acerca a la cima de la LaLiga

Atlético de Madrid alcanzó una importante victoria en condición de visitante ante Getafe que le permite ubicarse 4° y a cuatro puntos del líder que es Real Madrid

Atlético de Madrid venció este domingo como visitante por 1-0 al Getafe en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio Coliseum.

El único gol del encuentro para el cuadro rojiblanco lo convirtió el defensor Domingos Duarte en contra a los 37 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Diego Simeone, que saltaron al terreno de juego con los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González y Julián Álvarez desde el arranque, alcanzaron la cuarta posición de la tabla con 28 puntos y se acercaron a la cima.

Ahora, los ‘Colchoneros’ deberán recibir en el Riyadh Air Metropolitano al Inter de Milán por la quinta jornada de la Champions League, el próximo miércoles desde las 17:00. En el ámbito local, harán lo propio frente al Real Oviedo el sábado 29 de noviembre en el mismo horario.

Por su parte, Getafe se medirá en condición de local ante el Elche, el siguiente viernes a partir de las 17:00 por la próxima jornada de LaLiga.

En un duelo trabado y que no lograba tener un claro dominador en el desarrollo del mismo, Atlético de Madrid se encontró de manera fortuita con un gol en propia puerta que le dio tres puntos fundamentales en la lucha por los puestos altos de la tabla.

Luego de un centro desde la derecha, Giacomo Raspadori bajó la pelota hacia el centro del área y el zaguero central terminó llevándose puesta la pelota en su intento por evitar que Antoine Griezmann entrara en contacto con el balón.

En el resto de encuentros de la jornada, Real Betis y Girona igualaron 1-1 con el debut goleador del defensa Valentín Gómez en el conjunto verdiblanco, mientras que Vladyslav Vanat había abierto el marcador. Además, Real Oviedo y Rayo Vallecano también se repartieron puntos tras un empate sin goles