Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Madrid

Atlético de Madrid venció a Getafe y se acerca a la cima de la LaLiga

Atlético de Madrid alcanzó una importante victoria en condición de visitante ante Getafe que le permite ubicarse 4° y a cuatro puntos del líder que es Real Madrid

23 de noviembre 2025 · 18:44hs
Atlético de Madrid venció a Getafe.

Atlético de Madrid venció a Getafe.

Atlético de Madrid venció este domingo como visitante por 1-0 al Getafe en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio Coliseum.

Triunfo del Atlético de Madrid que le permite acercarse a los de arriba

El único gol del encuentro para el cuadro rojiblanco lo convirtió el defensor Domingos Duarte en contra a los 37 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Diego Simeone, que saltaron al terreno de juego con los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González y Julián Álvarez desde el arranque, alcanzaron la cuarta posición de la tabla con 28 puntos y se acercaron a la cima.

Ahora, los ‘Colchoneros’ deberán recibir en el Riyadh Air Metropolitano al Inter de Milán por la quinta jornada de la Champions League, el próximo miércoles desde las 17:00. En el ámbito local, harán lo propio frente al Real Oviedo el sábado 29 de noviembre en el mismo horario.

Por su parte, Getafe se medirá en condición de local ante el Elche, el siguiente viernes a partir de las 17:00 por la próxima jornada de LaLiga.

Embed - ¡#ATLÉTICOMADRID GANÓ sobre el FINAL con un GOL en CONTRA! | Getafe 0–1 Atl Madrid | Resumen

En un duelo trabado y que no lograba tener un claro dominador en el desarrollo del mismo, Atlético de Madrid se encontró de manera fortuita con un gol en propia puerta que le dio tres puntos fundamentales en la lucha por los puestos altos de la tabla.vr6jVw

Luego de un centro desde la derecha, Giacomo Raspadori bajó la pelota hacia el centro del área y el zaguero central terminó llevándose puesta la pelota en su intento por evitar que Antoine Griezmann entrara en contacto con el balón.

En el resto de encuentros de la jornada, Real Betis y Girona igualaron 1-1 con el debut goleador del defensa Valentín Gómez en el conjunto verdiblanco, mientras que Vladyslav Vanat había abierto el marcador. Además, Real Oviedo y Rayo Vallecano también se repartieron puntos tras un empate sin goles

Atlético de Madrid Getafe La Liga
Noticias relacionadas
ó

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Falleció Omar Souto, histórico Gerente de las Selecciones Nacionales.

Murió Omar Souto, el histórico Gerente de las Selecciones Nacionales

Italia venció a España y obtuvo la Copa Davis por tercer año consecutivo.

Italia conquistó la Copa Davis por tercera vez consecutiva tras vencer a España

el papu gomez volvio a competir tras mas de dos anos, su debut fue con derrota ante el venezia

El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

Lo último

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Último Momento
Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

La deuda promedio de los argentinos creció y promedia los $5.6 millones por cliente bancario

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

El Gobierno trabaja en el borrador final de la modernización laboral: los puntos que podrían ingresar en la iniciativa oficial

El Gobierno trabaja en el borrador final de la "modernización" laboral: los puntos que podrían ingresar en la iniciativa oficial

Evacuaron una planta cerealera en San Justo ante el riesgo de colapso de un silo cargado

Evacuaron una planta cerealera en San Justo ante el riesgo de colapso de un silo cargado

Ovación
El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al nuevo campeón, Rosario Central, en el Gigante de Arroyito

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al nuevo campeón, Rosario Central, en el Gigante de Arroyito

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

El Papu Gómez volvió a competir tras más de dos años, su debút fue con derrota ante el Venezia

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"