Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera en el fin de semana largo

Le dio retuits a mensajes del intendente de Mar del Plata y del secretario de Ambiente, Turismo y Deportes.

23 de noviembre 2025 · 18:49hs
El presidente Javier Milei 

El presidente Javier Milei 

El presidente Javier Milei utilizó este domingo sus redes para replicar mensajes alusivos a la alta ocupación hotelera en destinos nacionales por motivo del fin de semana largo.

El mandatario hizo retuit a un mensaje del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien celebró la concurrencia de 158 mil turistas a Mar del Plata en estos días, constató la Agencia Noticias Argentinas.

“A Mar del Plata vinieron 158 mil turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar”, escribió Montenegro, jefe comunal del PRO pero encolumnado detrás de La Libertad Avanza.

Milei también replicó mensajes del secretario de Ambiente, Turismo y Deporte, Daniel Scioli, en los que dio cifras sobre el fin de semana largo.

Ocupación hotelera

“Ocupación en Tandil al 100%. Encuentro con el intendente Lunghi, donde me confirmó junto al sector turístico que la ciudad vive un fin de semana con ocupación plena. Felicito el trabajo del municipio y de los emprendedores que siguen posicionando a Tandil como un destino destacado”, sostuvo Scioli en un mensaje en X retuiteado por MIlei.

El ex gobernador bonaerense también destacó en sus redes que Pinamar y Cariló estuvieron “a pleno” con ocupación “del 94% y 98%”.tWh9MQ

“En Pinamar junto al intendente Juan Ibarguren acompañando el gran movimiento turístico que vive la ciudad este fin de semana largo, con playas y espacios colmados de gente”, escribió.

Además, Scioli sostuvo que “en octubre organizamos un encuentro con más de 60 referentes del sector público, privado y académico para coordinar acciones de cara al fin de semana largo y temporada de verano, abordando temas clave como financiación, promoción y conectividad”.

