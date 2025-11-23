Uno Santa Fe | Ovación | Nacho Fernández

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

El volante de River Ignacio Fernández tiene negociaciones avanzadas para volver a ponerse la camiseta de Gimnasia

23 de noviembre 2025 · 13:34hs
Nacho Fernández se va de River y volverá a jugar en Gimnasia.

Nacho Fernández se va de River y volverá a jugar en Gimnasia.

Nacho Fernández, quien no continuará en River en 2026 tras finalizar su contrato, tiene conversaciones avanzadas para regresar a Gimnasia y Esgrima La Plata, club en el que se formó, y su retorno se daría independientemente de lo que suceda en las elecciones de este 29 de noviembre.

Nacho Fernández vuelve al Lobo

El volante culminará su vínculo con el Millonario a fines de este año y su nuevo destino sería el Lobo, que este año peleó el descenso, se salvó y jugará los octavos ante Unión este lunes. Según pudo saber TyC Sports, ya le comunicó a su entorno la posibilidad concreta de su vuelta.

Si bien todavía no está confirmado y habrá que ver quién se impone en los comicios que implicará un cambio de autoridades en la institución, las charlas van por buen camino y, de no mediar inconvenientes, el mediocampista volverá a ponerse la camiseta del Lobo.

El mediocampista vive cerca de la capital provincial y su regreso siempre fue un tema que estuvo en agenda, pero nunca se concretó. Sin embargo, ahora todo está encaminado y desde River no pondrán reparos para su partida.

A mediados de 2024 había trascendido la posibilidad de que regresara, pero finalmente eso no se dio. Ahora, cerca del final de su carrera, en Gimnasia esperan que Nacho pegue la vuelta. El volante no solo es muy querido por haber surgido del club, sino que marcó goles claves en la B Nacional 2012/13, ascendió a Primera en aquella temporada y a la siguiente logró la permanencia. En total, disputó 93 encuentros y marcó 15 goles.

Si se da su llegada, volvería a ponerse la camiseta de Gimnasia -de donde se fue en 2016- con rodaje, porque si bien en los últimos partidos perdió terreno con Marcelo Gallardo, ha jugado bastante en la Copa Libertadores y el Apertura.

Al mismo tiempo, en el Lobo se esperan salidas masivas en el plantel y los dirigentes que asuman deberán empezar a rearmar el plantel y definir la continuidad o no del entrenador interino Fernando Zaniratto, quien mejoró notablemente al equipo desde que asumió.

Nacho Fernández Gimnasia River
Noticias relacionadas
estudiantes visita a rosario central en un cruce decisivo por los octavos: hora, tv y formaciones probables

Estudiantes visita a Rosario Central en un cruce decisivo por los octavos: hora, TV y formaciones probables

El santafesino Guillermo Galizzi, izquierda, forma parte de la selección de aguas abiertas que disputa el Sudamericano.

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

El santafesino Estanislao Bay es uno de los jugadores más importantes del seleccionado de España.

España cayó ante Fiji con dos tries del santafesino Estanislao Bay

El Puma Martínez perdió su invicto, resignando la corona de los supermosca.

El Puma Martínez cayó ante Bam Rodríguez y perdió el título supermosca de AMB

Lo último

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Último Momento
Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

Bullying y sanciones: qué dicen especialistas sobre multar a los padres de los agresores

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

El dato que iguala a Unión con Gimnasia antes del cruce por los octavos de final

Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías Quedate en toda la provincia: de qué se trata

Más de 2 mil estudiantes participan del programa de tutorías "Quedate" en toda la provincia: de qué se trata

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Ovación
Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota con Inglaterra en Londres

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

Colapinto: Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre

Colapinto: "Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre"

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Norris y Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas y arde la definición de la F1

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Un santafesino tuvo una buena actuación en el Sudamericano de aguas abiertas

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"