El partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo fue suspendido por incidentes en la tribuna

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1794475296218832910&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL TOMBA: Ulariaga convirtió el 1-0 de Godoy Cruz contra San Lorenzo en la #LigaProfesional.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/W32DRkZfE2 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2024

A los 34 minutos, Silvio Ulariaga metió un buen cabezazo que dejó sin acción a Gastón Gómez y estampó el 1 a 0 a favor de los de Daniel Oldrá. Otra vez el encuentro se detiene por más incidentes en la tribuna, y luego San Lorenzo Adam Bareiro igualó la historia, pero fue anulado por infracción previa del jugador.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1794481573850382658&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE SAN LORENZO: preciosa asistencia de Remedi y mejor definición de Giay para el 1-1 del Ciclón contra Godoy Cruz en la #LigaProfesional.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ATOPsKo6zP — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2024

Entre tanto párate, el encuentro se jugó hasta los 59 minutos y ahí si, mediante Agustín Giay, el conjunto de Boedo logró el 1 a 1. En el complemento, el clima se volvió más tenso, las piedras no dejaban de caer desde las tribunas y a pesar de que la policía intentó disuadirlos, comenzaron a escucharse incluso disparos de goma desde afuera del estadio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1794488524957212781&partner=&hide_thread=false ENFRENTAMIENTO ENTRE LA POLICÍA Y LOS HINCHAS DE GODOY CRUZ EN LA TRIBUNA.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/0NXM3nChBE — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2024

Ante esta situación y sin las garantías necesarias para continuar el duelo, el árbitro finalmente decidió darlo por suspendido y que se reanude en otra ocasión: "No estaban las garantías dadas, agotamos todas las instancias. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores y de nosotros. Empezamos a escuchar los balazos y el jefe del operativo no me dio las garantías, lo más sano era darlo por suspendido", explicó Nazareno Arasa.