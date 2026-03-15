Colón se hizo fuerte en Córdoba y festejó ante Bochas en la Liga Argentina

Colón derrotó 101-94 a Bochas en Colonia Caroya por la Liga Argentina y se sacó la mufa. Fernández y Costa fueron determinantes en un triunfo clave

Colón sumó una victoria importante fuera de casa al imponerse este sábado por 101-94 frente a Bochas SC en el estadio José Pepe Nou de Colonia Caroya, en uno de los últimos compromisos como visitante para el conjunto santafesino en la fase regular de la Liga Argentina .

El partido comenzó con mejor ritmo para el local, pero el Sabalero reaccionó rápido. Con una defensa más intensa y el aporte de Feder Ponce, más un triple de Bautista Fernández, el equipo de Leandro Spies logró pasar al frente 11-8 cuando promediaba el primer cuarto. Tras un tiempo muerto pedido por Bochas, Colón aprovechó el envión y amplió la diferencia con dos triples consecutivos de Fernández y Jaimes para establecer el 17-11.

El equipo cordobés intentó cambiar la dinámica con una defensa zonal y logró complicar a Colón, que empezó a fallar desde el perímetro. Con ese escenario, Bochas recortó distancias gracias al aporte de Ligorria y terminó igualando el marcador en el cierre del primer parcial. Finalmente, Garate dejó al local arriba por la mínima: 23-22.

En el segundo cuarto, el Sabalero apostó por una formación con mayor presencia interior, utilizando a De la Rúa y Jaimes en la pintura. El juego fue parejo y con varias imprecisiones de ambos lados, aunque Bochas mostró poca efectividad desde el perímetro. Una ráfaga de González permitió que Colón volviera a tomar el control y sacara ventaja de seis puntos (35-29) a mitad del período.

Jaimes volvió a aparecer con un triple que estiró la diferencia a nueve unidades, la máxima hasta ese momento. Sin embargo, Segura mantuvo a Bochas en partido con su aporte ofensivo. A pesar de ello, Colón logró sostener la ventaja y se fue al descanso arriba 46-39.

En el inicio del tercer cuarto, Bochas reaccionó con Frontera como principal protagonista. El jugador castigó desde larga distancia y en pocos minutos dejó a su equipo a un punto. A partir de allí el partido se volvió muy parejo, con ambos equipos intercambiando golpes hasta que un triple de Costa devolvió la ventaja a Colón, que cerró el parcial arriba 68-67.

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El último cuarto mantuvo la intensidad. Bautista Fernández abrió el tramo final con un triple que le dio aire al Sabalero (73-67), aunque la respuesta de Ligorria llegó rápidamente. Sin embargo, las fallas defensivas de Bochas en el balance fueron aprovechadas por Colón, que volvió a escaparse en el marcador.

Tras un nuevo parate pedido por el banco local, Costa tomó protagonismo con cinco puntos consecutivos para ampliar la diferencia a 84-73. El Sabalero sostuvo su producción ofensiva incluso con Ponce descansando en el banco.

Frontera intentó mantener con vida a Bochas con varias acciones ofensivas, pero Colón respondió con eficacia. Una nueva bomba de Bautista Fernández terminó de inclinar la balanza y Costa cerró el partido para sellar un valioso triunfo como visitante en la recta final de la fase regular.

La síntesis de Bochas y Colón

BOCHAS SC 94: Ibar Hateluk 0, Agustín Jure 8, Julián Garate 6, Jeremías Frontera 28, Maurice Walton 10 (FI) Tomás Ligorria 9, Tomás Ramallo 0, Valentino Ferri 0, Santiago Pettinarolli 0, Ignacio Segura 30, Manuel Aranda 0, Pedro Edwards 3. DT: Jeremías Musina.

COLÓN 101: Joaquín Fernández 10, Bautista Fernández 25, Germán González 9, Hans Feder Ponce 19, Andrés Jaimes 12 (FI) Santiago Costa 12, Alan De la Rúa 7, Estanislao Crespi 2, Franco Mierke 5. DT: Leandro Spies.

Parciales: 23-22, 39-46 y 67-68.

Árbitros: Andrés Barbarini y Romina Morales Ibarra.

Cancha: José Pepe Nou.