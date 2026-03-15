La frase de Colapinto tras el GP de China que generó repercusión en la Fórmula 1

Franco Colapinto valoró haber sumado su primer punto de la temporada, pero dejó en claro su frustración por distintos factores que condicionaron su carrera.

Luego de finalizar décimo en el Gran Premio de China, el argentino Franco Colapinto analizó su actuación con un tono crítico y dejó una frase que rápidamente generó repercusión en el paddock de la Fórmula 1.

Si bien el piloto del Alpine F1 Team logró sumar su primer punto de la temporada tras terminar décimo en el Circuito Internacional de Shanghái, aseguró que el resultado pudo haber sido mucho mejor de no mediar algunos contratiempos durante la carrera.

Un punto que dejó sensaciones encontradas en Franco Colapinto

Colapinto destacó el valor de haber sumado en la segunda fecha del campeonato, aunque reconoció que la carrera lo dejó con cierto sabor amargo por el rendimiento que había mostrado en pista.

“Fue bueno haber sumado puntos, pero no es positivo quedar atrás de autos más lentos que nosotros. Tenía daños en el piso… Tuve mucha mala suerte”, expresó el piloto argentino al finalizar la competencia.

La sensación de frustración se explica en gran parte por el gran inicio que había tenido en la carrera. Tras una largada muy efectiva, el pilarense ganó varias posiciones y rápidamente se metió entre los protagonistas del pelotón principal.

La bronca por los imprevistos de carrera

A pesar de la buena performance inicial, distintos factores terminaron condicionando su avance en la competencia. Entre ellos, el ingreso del auto de seguridad y el incidente que protagonizó con Esteban Ocon.

“Estoy con bronca, no por el choque con Ocon, que me pidió perdón. Tuve una largada muy buena, pasé a muchos. Pusieron un Safety Car que no tenía sentido. Eso es lo que más bronca me da. Tener mala suerte. Siempre hay algo que me frene”, explicó.

Más allá de la crítica, Colapinto también valoró el rendimiento general que tuvo durante la carrera en Shanghái y la consideró una de sus mejores actuaciones desde que compite en la categoría.

La mirada de Colapinto puesta en Japón

A pesar de las dificultades, el piloto argentino dejó un mensaje de autocrítica y remarcó la importancia de seguir trabajando para mejorar el rendimiento del equipo.

“Es lo que hay, hay que seguir trabajando. Encontrar mucha performance. Hay que laburar para el equipo, para mejorar”, afirmó.

Finalmente, Colapinto aseguró que dio todo en pista y que ya tiene la mente puesta en la próxima fecha del calendario.

“Lo di todo. Cuando lo das todo y no salen las cosas te da bronca. Es parte de la Fórmula 1. Vamos con todo a Japón, a conocer una pista nueva. Ojalá que con el auto en mejores condiciones para estar más cerquita de todos”, concluyó.

La próxima presentación del argentino será en el Gran Premio de Japón, que se disputará a fines de marzo en el histórico Circuito de Suzuka.