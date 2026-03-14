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Lago, tras el triunfo de Colón: "Es un plantel renovado con un sueño y este es el camino"

Ignacio Lago, autor del gol con el que Colón venció 1-0 a Acassuso en Santa Fe, destacó el trabajo del equipo y valoró la insistencia para volver a convertir

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 22:40hs
Lago, tras el triunfo de Colón: Es un plantel renovado con un sueño y este es el camino

UNO Santa Fe | José Busiemi

Ignacio Lago fue el gran protagonista de la noche en el Brigadier López. Con un verdadero golazo, el extremo le dio la victoria a Colón por 1-0 ante Acassuso en Santa Fe por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional.

Luego del partido, el atacante valoró el momento que atraviesa el equipo y el proceso que está llevando adelante el plantel rojinegro. “Es un plantel renovado con un sueño y este es el camino a seguir”, expresó, destacando la ilusión que acompaña al grupo en este inicio de temporada.

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Lago también hizo referencia a lo que significa para un delantero atravesar rachas sin convertir y la importancia de no perder la confianza. “Cuando uno está peleado con el arco la confianza puede bajar, pero todo pasa por insistir y buscar siempre”, señaló.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el futbolista entendió que Colón generó méritos suficientes para haber ganado por una diferencia mayor. “Por lo que van las fechas nos entendemos bien. Generamos muchas situaciones y el resultado debió ser más amplio”, analizó.

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Finalmente, el autor del gol explicó que le tocó desempeñarse en un rol distinto al habitual, algo que asumió con responsabilidad. “Hoy (por este sábado) me tocó jugar en un puesto donde no es habitual, pero me mentalicé en hacerlo bien”, concluyó.

Colón Ignacio Lago Acassuso
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