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Cuándo había sido la última vez que Colapinto sumó puntos en la Fórmula 1

Franco Colapinto consiguió un valioso décimo puesto en el GP de China. El recuerdo de su sumatoria cuando corría en Williams.

Ovación

Por Ovación

15 de marzo 2026 · 06:22hs
Cuándo había sido la última vez que Colapinto sumó puntos en la Fórmula 1

@WilliamsRacing

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una gran actuación para terminar en la novena posición y así sumar sus primeros puntos luego de más de un año.

Luego de una gran carrera, en la que tuvo un gran comienzo, llegó a estar segundo e incluso se recuperó luego del infantil choque del francés Esteban Ocon (Haas), el argentino pudo protagonizar una buena remontada en las últimas vueltas para finalizar en la zona de puntos.

Colapinto, el último antecedente

La última vez que el argentino había sumado puntos fue en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, que se llevó a cabo el 20 de octubre en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin.

En aquella ocasión, Colapinto había largado 15°, aunque una acertada estrategia con los neumáticos y una actuación casi perfecta le permitió escalar cinco posiciones para sumar un importante punto.

La otra carrera en la que el argentino sumó puntos se dio en el GP de Azerbaiyán 2024, en la que fue solo su segunda carrera en la Fórmula 1.

Aquel día, el argentino se lució en el Circuito Callejero de Bakú para quedar octavo y así sumar unos más que destacables cuatro puntos.

Ese Gran Premio de Azerbaiyán fue histórico para el automovilismo nacional, ya que Colapinto cortó con la sequía de 42 años con argentinos sin sumar puntos. El anterior había sido Carlos Reutemann, en el GP de Sudáfrica 1982, donde quedó segundo.

Colapinto Fórmula 1 Esteban Ocon
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