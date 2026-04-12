Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

El presidente de Gimnasia (J) fue lapidario tras el incidente: van a echar al jugador

Un jugador de Gimnasia de Jujuy hizo una broma en un avión sobre una bomba y fue demorado. El club adelantó una decisión radical.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 10:05hs
El presidente de Gimnasia (J) fue lapidario tras el incidente: van a echar al jugador

El presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Walter Morales, aseguró que van a rescindirle el contrato al futbolista Emiliano Endrizzi tras el incidente en el avión y que el club no se haría cargo.

“Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante”, expresó el mandatario en una conferencia.

El episodio ocurrió en el aeropuerto de San Salvador de Jujuy, cuando el plantel se disponía a viajar a Buenos Aires en un vuelo de Flybondi para disputar su partido ante Agropecuario.

En pleno embarque, la advertencia de Endrizzi generó pánico, derivó en la intervención de las autoridades y terminó con el jugador reducido y retirado esposado. Las imágenes se viralizaron rápidamente.

Morales tomó distancia de lo ocurrido y apuntó a la responsabilidad individual del defensor. “Que quede claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador”, afirmó.

Gimnasia de Jujuy, con una medida radical con el jugador

Al ser consultado sobre una posible desvinculación, Morales fue categórico: “Totalmente, es lo que estamos evaluando”.

El dirigente remarcó además la gravedad del hecho en el contexto actual: “El contexto que vive el mundo hoy no admite ningún tipo de estas bromas”.

En esa línea, Morales subrayó que la prioridad es preservar la imagen institucional: “Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución”.

El presidente también insistió en que el futbolista actuó mientras cumplía funciones: “Era un jugador que estaba en horario de trabajo, representando a una institución muy importante”.

Horas después, la comisión directiva del club difundió un comunicado en el que aclaró que, de confirmarse los hechos, se trataría de una conducta “estrictamente individual, ajena a los valores” de la institución.

Además, desde el club informaron que la causa quedó bajo la órbita de la justicia federal y manifestaron su disposición a colaborar con la investigación.

Gimnasia Jujuy Morales
Noticias relacionadas
zaniratto, tras su salida de gimnasia: me echan de mi casa ante el primer mal momento

Zaniratto, tras su salida de Gimnasia: "Me echan de mi casa ante el primer mal momento"

gimnasia cambia de rumbo: pata pereyra asumio como dt interino

Gimnasia cambia de rumbo: Pata Pereyra asumió como DT interino

huracan goleo de visitante a gimnasia (lp) y se mete en la lucha de playoffs

Huracán goleó de visitante a Gimnasia (LP) y se mete en la lucha de playoffs

gimnasia y huracan, en duelo de necesitados pensando en llegar a los playoffs

Gimnasia y Huracán, en duelo de necesitados pensando en llegar a los playoffs

Lo último

Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

Las ventas minoristas bajaron en marzo: cayeron todos los rubros, excepto farmacias y ferreterías

Las ventas minoristas bajaron en marzo: cayeron todos los rubros, excepto farmacias y ferreterías

Crece la tensión: tras el fracaso de las negociaciones con Irán, Trump ordenó bloquear el Estrecho de Ormuz

Crece la tensión: tras el fracaso de las negociaciones con Irán, Trump ordenó bloquear el Estrecho de Ormuz

Último Momento
Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

Las ventas minoristas bajaron en marzo: cayeron todos los rubros, excepto farmacias y ferreterías

Las ventas minoristas bajaron en marzo: cayeron todos los rubros, excepto farmacias y ferreterías

Crece la tensión: tras el fracaso de las negociaciones con Irán, Trump ordenó bloquear el Estrecho de Ormuz

Crece la tensión: tras el fracaso de las negociaciones con Irán, Trump ordenó bloquear el Estrecho de Ormuz

Unión recupera una pieza clave y tiene otro en capilla de cara a Newells

Unión recupera una pieza clave y tiene otro en capilla de cara a Newell's

Unión y un banco sin respuestas: el recambio que no aparece en el momento clave

Unión y un banco sin respuestas: el recambio que no aparece en el momento clave

Ovación
Suerte dispar para los elencos santafesinos en el Regional del Litoral

Suerte dispar para los elencos santafesinos en el Regional del Litoral

Se completó la 4° fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Se completó la 4° fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

Sinner se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo tras vencer a Alcaraz

Rumbo al Mundial: Scaloni recupera jugadores clave en el tramo final de la temporada europea

Rumbo al Mundial: Scaloni recupera jugadores clave en el tramo final de la temporada europea

Alarmas en la Selección: Dibu Martínez tuvo que ser reemplazado por posible lesión

Alarmas en la Selección: Dibu Martínez tuvo que ser reemplazado por posible lesión

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe