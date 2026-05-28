Briatore elogió a Colapinto y abrió la puerta a su continuidad en Alpine

El asesor italiano Flavio Briatore destacó el presente del piloto argentino y aseguró que tiene condiciones para convertirse en uno de los mejores de la categoría

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, elogió con fuerza al piloto argentino Franco Colapinto y dejó abierta la posibilidad de que continúe como titular en la escudería francesa más allá de la temporada 2026.

En una conferencia de prensa realizada tras el acuerdo comercial entre Alpine y Gucci, Briatore valoró la evolución del corredor pilarense y remarcó su actuación en el Gran Premio de Canadá, donde terminó sexto y consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1.

“Franco tiene el talento para ser uno de los mejores pilotos”, afirmó el dirigente italiano, quien también destacó la capacidad del argentino para sobreponerse a un fin de semana complejo, después de no poder participar en la primera práctica libre por un problema con la batería.

Briatore también se refirió al escenario de Alpine de cara a 2027 y, si bien recordó que Pierre Gasly tiene contrato a largo plazo, evitó cerrar la puerta a la continuidad de Colapinto si mantiene su rendimiento hasta el cierre del campeonato.

“Por el momento, tenemos a Gasly y tenemos a Colapinto. Para 2027, tenemos a Gasly porque firmamos con él a largo plazo y luego veremos”, expresó el asesor de Alpine, quien agregó que espera que el argentino siga “haciendo un buen trabajo” durante el resto de la temporada.

Además, el italiano defendió la decisión de apostar por Colapinto pese a las críticas que recibió durante 2025 y sostuvo que el joven de 23 años mostró un crecimiento importante tanto dentro como fuera de la pista.

En esa línea, Briatore remarcó que el argentino está “mucho más maduro” y que actualmente compite en un contexto de mayor estabilidad, a diferencia de lo que le ocurrió en su primera etapa dentro de la Máxima.

El buen presente de Colapinto se refleja también en los números: Alpine aparece como la quinta fuerza del campeonato con 35 puntos, de los cuales 15 fueron aportados por el argentino, tras sus actuaciones en Miami, donde fue séptimo, y Canadá, donde finalizó sexto.