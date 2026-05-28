La Selección irá al Mundial 2026 con casi el mismo promedio de edad que en Qatar 2022

El entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni equilibra el plantel de jugadores experimentados con otros más jóvenes

La Selección Argentina tendrá un promedio de edad similar al de Qatar.

Más allá que el entrenador Lionel Scaloni repetirá 17 de los 26 nombres en el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026, el promedio de edad del plantel albiceleste será casi similar al que tuvo en Qatar 2022.

En ese sentido, según un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas, en la Copa del Mundo de hace casi cuatro años, donde el elenco nacional se coronó campeón, el promedio de edad fue de 28,53 años.

En aquel momento, los más "veteranos" fueron Franco Armani (36 años), Lionel Messi (35), Nicolás Otamendi (34), Alejandro "Papu" Gómez (34) y Ángel Di María (34), mientras que los más jóvenes fueron Enzo Fernández (21), Thiago Almada (21) y Julián Álvarez (22).

Para el Mundial 2026, pese a que repite 17 jugadores, el promedio de edad será de 28,69 años, apenas unas décimas más que antes, ya que Scaloni lo equilibra con los nombres nuevos, quienes son más jóvenes.

Para este torneo, los más "veteranos" serán Messi (39 años), Otamendi (38) y recién viene después Emiliano "Dibu" Martínez (33). Y los más jóvenes para esta cita mundialista son Valentín Barco (21 años), Nicolás Paz (21) y Giuliano Simeone (23).