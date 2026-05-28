Un entrenador argentino abandonó a su jugador tras perder en Roland Garros

El ex tenista argentino Mariano Puerta dejó de trabajar con el español Alejandro Davidovich Fokina después de su derrota ante Thiago Tirante

El ex tenista argentino Mariano Puerta quedó envuelto en una polémica en Roland Garros luego de abandonar su rol como entrenador del español Alejandro Davidovich Fokina, quien perdió en segunda ronda ante el argentino Thiago Tirante.

Puerta le comunicó su decisión al jugador después del debut ante Damir Dzumhur, no avisó al resto del equipo y luego tomó un vuelo rumbo a Miami, situación que generó un fuerte malestar en el entorno del tenista español.

Davidovich Fokina cuestionó con dureza la actitud del argentino y aseguró que el ex jugador “simplemente agarró un vuelo y se fue a Miami sin decirnos nada”, además de remarcar que se sintió defraudado por la forma en la que se produjo la salida.

El español también sostuvo que Puerta decidió no continuar al menos hasta el final del torneo y afirmó: “Nos ha fallado como persona y yo no voy a ir detrás de él”.

La tensión aumentó luego de una publicación del propio Puerta en Instagram, en la que se mostró con una copa de champagne y escribió una frase desafiante en la que reivindicó su carácter antes de cerrar con un mensaje sobre su regreso a Miami.__IP__

Davidovich Fokina, además, dijo estar sorprendido por la determinación del argentino, ya que aseguró que la relación venía sin conflictos visibles y que incluso Puerta lo bloqueó tanto a él como a su esposa.

De esta manera, la eliminación del español ante Tirante quedó en segundo plano por el fuerte cortocircuito con su entrenador, en una historia que sacudió el ambiente del tenis durante Roland Garros.