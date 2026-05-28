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Scaloni repite 17 de los 26 nombres que llevaron a la Selección a lo más alto en Qatar 2022

Quedaron afuera futbolistas por lesiones, bajos desempeños y retiros del elenco nacional, como los casos de Di María y Armani

28 de mayo 2026 · 21:50hs
Scaloni repite a 17 jugadores que ya estuvieron en Qatar.

Scaloni repite a 17 jugadores que ya estuvieron en Qatar.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, repetirá en el Mundial 2026 a 17 de los 26 convocados que había llevado a la Copa de Qatar 2022, donde el elenco nacional se consagró campeón.

Son 17 los futbolistas que estuvieron en Qatar y que vuelven a jugar un Mundial

En ese sentido, los jugadores que volverán a estar en la máxima cita futbolística serán los arqueros Emiliano "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli; los defensores Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel; los mediocampistas Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Exequiel Palacios; y los delanteros Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

En tanto, los ausentes para este certamen son el guardameta Franco Armani (se retiró de la Selección); los defensores Juan Foyth (sufrió la rotura del tendón de aquiles), Germán Pezzella y Marcos "Huevo" Acuña (ambos por cuestiones futbolísticas); los mediocampistas Alejandro "Papu" Gómez (no formó parte de este ciclo) y Guido Rodríguez (formó parte de la prelista pero quedó afuera); y los atacantes Ángel Di María (se retiró de la Selección), Ángel Correa (cuestiones futbolísticas) y Paulo Dybala (también por decisiones futbolísticas).

Las nuevas caras del elenco nacional para esta Copa del Mundo son: el arquero Juan Musso; los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina; los mediocampistas Valentín Barco y Giovanni Lo Celso (en el ciclo anterior se lesionó semanas antes del Mundial); y los delanteros Nicolás González (no estuvo en Qatar 2022 por lesión), Giuliano Simeone, José Manuel "Flaco" López y Nicolás Paz.

Scaloni Selección Qatar
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