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Confirmado: la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial

Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores de la Selección Argentina que defenderán el título en el Mundial 2026

28 de mayo 2026 · 18:59hs
Confirmado: la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial

La Selección Argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.

• LEER MÁS: Scaloni recortó la prelista del Mundial y dejó afuera a Mastantuono

Bajo el lema "con toda la fuerza de los argentinos" y mediante un video filmado en el predio de Ezeiza y protagonizado por el DT y el utilero Marito De Stéfano, la cuenta oficial hizo públicos los nombres que defenderán el título obtenido en Qatar 2022. El clip, musicalizado con el tema Tierra Zanta de Trueno, cuenta con la participación de varios fanáticos ubicados en distintas provincias del país.

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Entre los convocados, se confirmó de una vez por todas la presencia de Lionel Messi, que jugará su sexta Copa del Mundo -si bien era algo que ya se preveía, no había sido oficializado hasta hoy-. También se destacan los llamados de Valentín Colo Barco y José Flaco López. Y en cuanto a las ausencias, se destaca la de Marcos Acuña, que pese a su gran semestre en River, su lesión en la final contra Belgrano lo terminó dejando afuera. Por lo demás, no hay mayores sorpresas.

El seleccionado nacional integrará el Grupo J y continuará su camino el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La fase inicial terminará el 27 ante Jordania, nuevamente en suelo texano.

Los futbolistas comenzarán la concentración el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Allí, el cuerpo técnico realizará la preparación final antes del debut mundialista. Además, la Selección disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia.

La lista de convocados de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907

Selección Argentina Mundial Lionel Scaloni
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