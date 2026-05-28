La Selección Argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.
Confirmado: la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial
Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores de la Selección Argentina que defenderán el título en el Mundial 2026
Bajo el lema "con toda la fuerza de los argentinos" y mediante un video filmado en el predio de Ezeiza y protagonizado por el DT y el utilero Marito De Stéfano, la cuenta oficial hizo públicos los nombres que defenderán el título obtenido en Qatar 2022. El clip, musicalizado con el tema Tierra Zanta de Trueno, cuenta con la participación de varios fanáticos ubicados en distintas provincias del país.
Entre los convocados, se confirmó de una vez por todas la presencia de Lionel Messi, que jugará su sexta Copa del Mundo -si bien era algo que ya se preveía, no había sido oficializado hasta hoy-. También se destacan los llamados de Valentín Colo Barco y José Flaco López. Y en cuanto a las ausencias, se destaca la de Marcos Acuña, que pese a su gran semestre en River, su lesión en la final contra Belgrano lo terminó dejando afuera. Por lo demás, no hay mayores sorpresas.
El seleccionado nacional integrará el Grupo J y continuará su camino el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La fase inicial terminará el 27 ante Jordania, nuevamente en suelo texano.
Los futbolistas comenzarán la concentración el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Allí, el cuerpo técnico realizará la preparación final antes del debut mundialista. Además, la Selección disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia.
La lista de convocados de la Selección Argentina
Arqueros
Emiliano Martínez - Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
Gonzalo Montiel - River
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Lisandro Martínez - Manchester United
Nicolás Otamendi - Benfica
Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
Cristian Romero - Tottenham
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
Giovani Lo Celso - Betis
Leandro Paredes - Boca
Rodrigo De Paul - Inter Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
Lionel Messi - Inter Miami
Nicolás González - Atlético de Madrid
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Lautaro Martínez - Inter de Milán
José Manuel López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Thiago Almada - Lyon
Nico Paz - Como 1907