Solo el 60% de los jóvenes santafesinos usa preservativos: después de los 40 años, la cifra empeora drásticamente

La agrupación Multi Palabras presentó su segundo monitoreo de acceso a la salud sexual en la región, con encuestas a 396 personas en 16 localidades.

Acceso a métodos: El 80% accede a métodos anticonceptivos gratuitos en Santa Fe, pero el uso de preservativo disminuye con la edad.

La agrupación Multi Palabras presentó este jueves su segundo informe de monitoreo de acceso a la salud sexual en el centro-norte de la provincia de Santa Fe. El estudio se realizó a partir de encuestas a 396 personas usuarias del sistema público de salud en distintos nodos sanitarios de la región, con relevamientos en ciudades como Rafaela, Reconquista y Ceres, entre otras localidades.

Silvia Ferrero, integrante de la organización, abrió la presentación con una buena noticia: la gratuidad de los métodos anticonceptivos está consolidada en la provincia, incluso en un contexto donde a nivel nacional se retiró el programa Remediar. "Más del 80% de las personas consultadas pudo acceder al método anticonceptivo que necesitaba. Esta es una buena noticia" , sostuvo.

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El preservativo: una deuda que crece con la edad

El relevamiento enciende alarmas respecto de las conductas de cuidado. Los números son contundentes: en la franja de 14 a 21 años, solo el 59,7% de los encuestados afirmó usar preservativo de forma habitual. La cifra desciende al 49% en el segmento de 22 a 40 años y cae al 27% entre los 40 y 55 años, una proporción que la organización considera crítica. En esta última franja, la principal medida de cuidado mencionada no es el preservativo sino la confianza en la pareja, referida por el 44% de las mujeres de 41 a 55 años.

A esto se suma un dato que preocupa de manera transversal: apenas el 9% de las encuestadas considera relevante realizarse análisis periódicos, lo que indica que el sistema de salud no ha logrado instalar el testeo como una rutina preventiva.

"No solo es sífilis, que tiene un aumento muy grande, sino que también es HIV. Creemos que tienen que haber campañas mucho más activas", advirtió Ferrero. "Esto tiene que ver con una cuestión cultural y acá habrá que pensar bien las campañas y la política pública", indicó.

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Las salas de espera, un espacio desaprovechado

Uno de los reclamos centrales del informe apunta al rol del sistema de salud como generador activo de información. El 47,3% de las usuarias reportó que no hay dispensers de preservativos en las salas de espera, y la mitad de las encuestadas no identifica afiches sobre salud sexual en los centros. Cuando hay cartelería, el tema del aborto legal aparece apenas en el 3,3% de los casos.

Ferrero reclamó que esos espacios sean aprovechados de otra manera: "Las mujeres y las diversidades están a veces mucho tiempo esperando y nos encontramos con que hay muy poca folletería, y la mayor parte tiene que ver con maternidad o violencia".

La gran brecha: el aborto legal existe pero el sistema no lo comunica

El dato más alarmante del informe tiene que ver con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pese a que la ley lleva cinco años de vigencia, solo el 21,3% de las usuarias refiere haber recibido información sobre el aborto legal en su centro de salud. El 79,5% desconoce a qué hospital acudir para realizarse una IVE de forma gratuita, y apenas el 16,4% conoce la existencia de la línea gratuita 0800 de Salud Sexual.

"Queda la usuaria con la carga de preguntar y no el sistema de salud con informar. A veces es difícil preguntar, sobre todo en un centro de salud o en ciudades más pequeñas. Cuando ofrecés todos los métodos anticonceptivos también hay que informar de este derecho; después cada mujer decidirá qué hacer", sostuvo Ferrero.

El informe denomina esta situación como "silencio institucional" y concluye que el sistema de salud opera bajo una lógica de demanda espontánea, trasladando la carga de la búsqueda de información y acceso a las propias usuarias. Su conclusión central es directa: "Sin comunicación pública de los derechos, no hay equidad en salud."

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Menos organizaciones en el territorio y menos continuidad en los equipos de salud

El informe también registró un deterioro en dos indicadores clave. Por un lado, la cantidad de organizaciones activas en territorio dedicadas a talleres e información sobre salud sexual cayó de 16 en 2020 a apenas 6 en la actualidad, lo que impacta especialmente en las localidades más pequeñas.

Por otro, el porcentaje de mujeres atendidas por el mismo profesional de salud para estas temáticas —un factor determinante para generar confianza— bajó del 69% en 2021 al 47% en el relevamiento actual.

Respuesta al debate sobre natalidad y aborto

Consultada sobre el debate público en torno a la baja natalidad y la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Ferrero fue directa: "Es muy difícil contestar dichos que no tienen ninguna base en datos científicos ni en estadísticas, y pensar la problemática no solo como una batalla cultural sino en lo que significa la salud de las mujeres."

La referente de Multi Palabras recordó que la política de anticoncepción en la provincia existe desde 2001 y que la ley de aborto legal lleva apenas cinco años de vigencia. "Veamos los datos concretos, hagamos análisis y no tiremos frases que no tienen que ver con la realidad, sino con un ataque específico a un derecho que nos llevó más de 15 años poder conquistar", concluyó.