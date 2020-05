El primo de Lionel Messi dijo por qué no juega en Argentina

El ex jugador Maximiliano Biancucchi, primo de Lionel Messi, contó este miércoles que el delantero jugaría en Argentina "si no fuera por la inseguridad". "Leo tiene mucho amor por la Argentina, la gente nunca lo termina de entender. Si no fuese por la inseguridad, no tengo ninguna duda de que jugaría en Argentina, eso es lo único que pueda afectar a la hora de volver", aseguró el ahora representante.

Maximiliano Biancucchi, quien pasó por el fútbol de Brasil y Paraguay, reconoció que "es complicado" pensar en un regreso de Lionel Messi a Newell's, porque la "ciudad es un verdadero infierno".

image.png Maximiliano Biancucchi contó el motivo que lleva a Lionel Messi a no jugar todavía en Argentina

"Es mi sueño poder verlo a Leo en Newell's, pero lo veo complicado. Es difícil, imaginate que Messi juegue un clásico, los nenes tienen que ir a la escuela... La ciudad es un infierno", apuntó en el programa 'Ataque Futbolero'.

Asimismo, Maximiliano Biancucchi, exFlamengo y Vitoria de Brasil, recordó que su primo "se la aguantaba" cuando jugaban de chicos y él les daba "un baile tremendo" a los grandes.

"Riquelme es el último 10, pero Messi hace muchas cosas parecidas, la gente espera goles de él pero no nota las jugadas o asistencias", cerró.