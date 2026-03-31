Unión ya tiene árbitro para recibir a Deportivo Riestra en el 15 de Abril

Unión recibirá a Deportivo Riestra el viernes desde las 17.45, en el 15 de Abril. Llegará un árbitro con el cual tiene un registro muy positivo.

Unión ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su próximo compromiso por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura. El árbitro designado es Darío Herrera, quien dirigirá el encuentro ante Deportivo Riestra este viernes desde las 17.45 en el estadio 15 de Abril.

La terna arbitral estará compuesta por Julio Fernández (asistente 1), Matías Balmaceda (asistente 2) y Luis Martínez (cuarto árbitro). En el VAR estarán Fabricio Llobet, acompañado por Belén Bevilacqua como AVAR.

Unión, entre el alivio copero y la deuda en el torneo

El equipo que conduce Leonardo Madelón llega a este compromiso con sensaciones mixtas. Por un lado, logró un valioso triunfo por 2-0 ante Agropecuario en Rosario, que le permitió avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina y cortar una racha adversa.

Ignacio Arce.jpg Ignacio Arce, hoy en Riestra, fue el arquero de Unión en la victoria ante Ferro en 2013, en el primer partido que dirigió Darío Herrera al equipo.

Sin embargo, en el Torneo Apertura todavía arrastra el impacto de la dura caída frente a Defensa y Justicia por 2-0 en Florencio Varela, en un partido que dejó preocupación tanto por el resultado como por el rendimiento.

En este contexto, el cruce ante Riestra aparece como una oportunidad concreta para recuperar terreno en la tabla y reafirmar la mejora desde lo anímico.

Un historial favorable con Herrera

Los antecedentes con Darío Herrera invitan al optimismo. El juez dirigió a Unión en 28 oportunidades, con un saldo de 11 victorias, 12 empates y apenas 5 derrotas.

El primer registro se remonta al 29 de septiembre de 2013, cuando el Tatengue venció 3-2 a Ferro como local por la Primera Nacional, con goles de Nicolás Correa, Brahian Alemán y Sebastián Palacios.

Aquella tarde tuvo un detalle curioso: fue titular Ignacio Arce, hoy arquero y referente de Deportivo Riestra, el rival de turno en esta ocasión.

El último antecedente en Santa Fe

La última vez que Herrera dirigió a Unión fue el 9 de noviembre de 2025, en el empate sin goles ante Barracas Central, también en el estadio 15 de Abril, por el Torneo Clausura.

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Con este panorama, Unión afrontará un partido que puede ser bisagra. El envión de la Copa Argentina trajo aire, pero el Apertura exige respuestas inmediatas. Ante su gente y frente a un rival directo, el equipo rojiblanco buscará volver al triunfo y empezar a acomodarse en la Zona A.

Fecha 13 del Torneo Apertura

Miércoles 1° de abril

20.00 Lanús – Platense – Zona A

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Franco Acita

Jueves 2 de abril

15.00 Barracas Central – Sarmiento – Zona B

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Sebastian Bresba

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza. – Zona B

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Bruno Amiconi

AVAR: Mariana De Almeida

20.30 Talleres – Boca – Zona A

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Ernesto Callegari

Viernes 3 de abril

15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez – Zona A

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Agustin Vegetti

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

17.15 Unión – Deportivo Riestra – Zona A

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Luis Martinez

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Belén Bevilacqua

19.30 San Lorenzo – Estudiantes – Zona A

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco

Sábado 4 de abril

13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Lucas Germanota

17.30 Independiente – Racing – Interzonal

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Romero

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán – Zona B

Árbitro: Nicolás Ramirez

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Hector Paletta

AVAR: Nelson Sosa

Domingo 5 de abril

15.30 Gimnasia – Huracán – Zona B

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gastón Suárez

18.00 River – Belgrano – Zona B

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlotta

20.30 Central Córdoba – Newell’s – Zona A

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastián Habib

Lunes 6 de abril

19.00 Argentinos – Banfield – Zona B

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Javier Mihura

21.15 Instituto – Defensa y Justicia – Zona A

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mauro Ramos Errasti