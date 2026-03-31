Unión ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su próximo compromiso por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura. El árbitro designado es Darío Herrera, quien dirigirá el encuentro ante Deportivo Riestra este viernes desde las 17.45 en el estadio 15 de Abril.
Unión ya tiene árbitro para recibir a Deportivo Riestra en el 15 de Abril
Unión recibirá a Deportivo Riestra el viernes desde las 17.45, en el 15 de Abril. Llegará un árbitro con el cual tiene un registro muy positivo.
Por Ovación
La terna arbitral estará compuesta por Julio Fernández (asistente 1), Matías Balmaceda (asistente 2) y Luis Martínez (cuarto árbitro). En el VAR estarán Fabricio Llobet, acompañado por Belén Bevilacqua como AVAR.
Unión, entre el alivio copero y la deuda en el torneo
El equipo que conduce Leonardo Madelón llega a este compromiso con sensaciones mixtas. Por un lado, logró un valioso triunfo por 2-0 ante Agropecuario en Rosario, que le permitió avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina y cortar una racha adversa.
Sin embargo, en el Torneo Apertura todavía arrastra el impacto de la dura caída frente a Defensa y Justicia por 2-0 en Florencio Varela, en un partido que dejó preocupación tanto por el resultado como por el rendimiento.
En este contexto, el cruce ante Riestra aparece como una oportunidad concreta para recuperar terreno en la tabla y reafirmar la mejora desde lo anímico.
Un historial favorable con Herrera
Los antecedentes con Darío Herrera invitan al optimismo. El juez dirigió a Unión en 28 oportunidades, con un saldo de 11 victorias, 12 empates y apenas 5 derrotas.
El primer registro se remonta al 29 de septiembre de 2013, cuando el Tatengue venció 3-2 a Ferro como local por la Primera Nacional, con goles de Nicolás Correa, Brahian Alemán y Sebastián Palacios.
Aquella tarde tuvo un detalle curioso: fue titular Ignacio Arce, hoy arquero y referente de Deportivo Riestra, el rival de turno en esta ocasión.
El último antecedente en Santa Fe
La última vez que Herrera dirigió a Unión fue el 9 de noviembre de 2025, en el empate sin goles ante Barracas Central, también en el estadio 15 de Abril, por el Torneo Clausura.
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Con este panorama, Unión afrontará un partido que puede ser bisagra. El envión de la Copa Argentina trajo aire, pero el Apertura exige respuestas inmediatas. Ante su gente y frente a un rival directo, el equipo rojiblanco buscará volver al triunfo y empezar a acomodarse en la Zona A.
Fecha 13 del Torneo Apertura
Miércoles 1° de abril
20.00 Lanús – Platense – Zona A
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Franco Acita
Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento – Zona B
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Sebastian Bresba
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza. – Zona B
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Bruno Amiconi
AVAR: Mariana De Almeida
20.30 Talleres – Boca – Zona A
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Ernesto Callegari
Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez – Zona A
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Agustin Vegetti
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
17.15 Unión – Deportivo Riestra – Zona A
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Luis Martinez
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Belén Bevilacqua
19.30 San Lorenzo – Estudiantes – Zona A
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco
Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Lucas Germanota
17.30 Independiente – Racing – Interzonal
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero
21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán – Zona B
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hector Paletta
AVAR: Nelson Sosa
Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán – Zona B
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gastón Suárez
18.00 River – Belgrano – Zona B
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlotta
20.30 Central Córdoba – Newell’s – Zona A
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastián Habib
Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos – Banfield – Zona B
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Javier Mihura
21.15 Instituto – Defensa y Justicia – Zona A
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mauro Ramos Errasti