El Quillá fue otra vez víctima de la inseguridad

"Cuando fue a practicar la primera al predio frente a Cilsa, Matías Roteta y Pablo Virgilio, que son los que están al frente del área de fútbol, fueron al lugar donde estaban guardadas las pelotas, la puerta estaba perfectamente cerrada, pero habían entrado a robar por una ventana trasera", le dijo a UNO Santa Fe Cacho Roteta.

El director general deportivo de El Quillá aseguró que les robaron las pelotas, con los conos, las tacitas, entre otras cosas. La bronca es aún mayor de la familia Tiburona ya que en el predio existe una especie de destacamento policial que no vio absolutamente nada, y no es la primera vez que sucede.

image.png El director deportivo de El Quillá aseguró que no piensan bajar los brazos ante un nuevo hecho de inseguridad.

Concretamente se robaron objetos muy costosos, ya que fueron casi 40 pelotas de juego, 13 balones nuevos y otros 25 esféricos más que se usan en los entrenamientos y por las diferentes categorías. El Quillá ya había sufrido otro hecho desgraciado de inseguridad en el mes de junio pasado, precisamente en el mismo predio del área de fútbol, aunque en dicha ocasión los amigos de lo ajeno robaron 50 metros de alambrado olímpico.

El segundo hecho se registró entre el domingo pasado y el lunes feriado, y se produjo en la sede central de El Quillá, la prestigiosa institución del parque Belgrano, allí les robaron una canoa, lo cual resulta un poco fastidioso porque nadie vio nada y sustrajeron un elemento deportivo de una de las disciplinas más importantes de la entidad.

"En el caso del club, acordate que fue feriado el lunes, nosotros hasta el sábado hubo actividad, el martes cuando fuimos nos enteramos de la canoa, así que lamentablemente se la siguen agarrando con los clubes que cumplimos una función social, que tratamos de ayudar a los chicos, a los adolescentes, y jóvenes, a la gente a que disfrute del aire libre y de estar bien. Parece que eso que le causa algún problema a la gente que delinque, y para nosotros es realmente una cosa que duele en lo económico y te bajas las fuerzas para luchar" destacó Roteta que es el coordinador general deportivo de El Quillá.

Este tipo de actitudes mata a las instituciones deportivas de El Quillá y de cualquier otra institución, ya que en el caso particular las diferentes subcomisiones hacen un gran esfuerzo en adquirir elementos para cada deporte y esta situación tira por la borda el sacrificio y el trabajo de un importante grupo de colaboradores.

Roteta también manifestó que "Realmente estamos mal, es una situación desagradable, pero de todas formas no vamos a bajar los brazos, tenemos una actitud positiva de los que comandamos el club, asi que yo particularmente y todos los miembros de comisión directiva vamos a hacer un gran esfuerzo para salir de esta situación porque no vamos claudicar porque no corresponde".

Regreso a los entrenamientos

A pesar de estas situaciones desagradables y que pegan en el corazón de la familia tiburona, la actividad deportiva no para de volver a la normalidad en este contexto de pandemia. Por ello en el área de fútbol regresaron a los entrenamientos la semana pasada al predio ubicado en el Automóvil Club Santa Fe.

image.png El predio del fútbol de El Quillá desde donde se robaron y otros importantes elementos.

Cuando el gobierno permitió la vuelta a las prácticas se determinó volver cumpliendo con todos los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias. No solamente volvieron a entrenar lo que es primera y reserva, sino también lo que son las divisiones inferiores de El Quiilá lo cual no deja de ser importante.

En concreto la vuelta fue para plantel superior, inferiores mayores y menores, los que no lo están haciendo son los menores de 12 años que todavía no están autorizados oficialmente. Es decir que no pueden entrenar la parte de infantiles y de la escuelita de fútbol. También lo han hecho con primera y reserva de fútbol femenino.